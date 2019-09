Proyecto de ley busca que lista de contribuyentes que declaran cero utilidades sea revelada cada año

San José, 6 Dic. (ElPaís.cr) El diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, presentó un proyecto ley para modificar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con el objetivo que el Ministerio de Hacienda publique cada año la lista de grandes contribuyentes que declararon cero ganancias.

Se trata del expediente 21.161 «Ley de transparencia fiscal», el cual reforma específicamente el artículo 115 de la Ley 4755 para que la Administración Tributaria publique periódicamente dicha lista actualizada.

Esta iniciativa se presentó este miércoles ante la corriente legislativa, ya que según precisó Villalta, el pueblo costarricense tiene derecho a conocer esa lista siempre y no solo en un caso especial como lo fue esta vez.

Parte de la motivación a presentar esta ley es que una vez que la lista de 131 empresas fue revelada por Hacienda, muchas empresas comenzaron a justificarse explicando que en realidad no son evasoras de impuestos. No obstante, Villalta dijo que si bien este discurso es cierto en algunos casos, no se puede atribuir que es la verdad en la totalidad.

El proyecto surge también como complemento a la reciente resolución de la Sala Constitucional que determinó que esta información es de interés público y debe ser accesible a la ciudadanía.

«Con la aprobación de este proyecto nos ahorraríamos tener que presentar cada año un recurso de amparo para acceder a la lista de grandes empresas que declaran cero ganancias o pérdidas. Nos amparamos en la reciente resolución de la Sala IV que declaró como información de interés público la lista de estos contribuyentes», señaló el diputado Villalta.

El proyecto establece que la lista deberá estar disponible en una página web de acceso público y que además sea amigable al usuario, para que cualquier persona pueda verificar la información.

«La transparencia fiscal brindará confianza a la ciudadanía y les dará información para que tomen decisiones de consumo responsable con las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales», añadió Villalta.