¿Y ahora qué sigue?

Bueno, finalmente se aprobó el plan fiscal. El gobierno y varios grupos de la sociedad vendieron la idea que se trató de una ley que grava a los sectores de mayores ingresos, así lo dijeron una y otra vez. No hay que ser muy mal pensado para imaginar que ahora van a plantear la necesidad de otro ajuste fiscal que, según ellos, grave a los grupos que no se “sacrificaron” con el plan aprobado.

La mayoría de economistas dijeron que lo aprobado no resuelve el problema fiscal existente. Todos o casi todos, insistieron que se trataba de un parche que tiene como único propósito generar cierta confianza en los prestamistas internacionales y así, poder solicitar un crédito para que el gobierno vaya tirando de la carreta. Si el problema no se ha resuelto, entonces: ¿a quiénes les tocará ahora ajustarse la faja?

Los sectores empresariales ya han insistido que es necesario bajar el gasto público porque ellos ya pusieron su cuota de sacrificio. Sí señores y señoras, están leyendo bien, estos grupos y el gobierno dicen que los principales afectados con la aprobación del plan fiscal fueron los grupos de más ingreso de la sociedad costarricense. Cuando uno escucha a esos señores no se sabe si reír o llorar o enojarse. El nivel de cinismo de estos sectores es supino.

Empero, el punto central es que van a solicitar a los sectores que supuestamente no se han visto afectados que hagamos un mayor sacrificio en aras de la estabilidad económica del país. No se extrañen que comiencen a decir que es necesario pasar actividades económicas públicas al sector privado, entiéndase, cerrar instituciones públicas para que el sector privado las asuma. La situación y el discurso existente es muy parecido a lo vivido en el primer quinquenio de la década del noventa del siglo pasado.

En aquella ocasión las Universidades Públicas también fueron objetos de múltiples acciones para cercenar su presupuesto. Ha sido una vergüenza que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) no hubiese hecho ninguna acción efectiva para frenar el recorte de diez mil millones de colones que se hizo en el presupuesto del 2019. No hay forma que los Rectores comprendan la necesidad de asumir posturas de lucha ante grupos que no les interesa ningún reconocimiento a la labor que ellas realizan.

Hay que decirlo con claridad, si las universidades públicas no salen a la calle a luchar por el presupuesto universitario, nadie, absolutamente nadie, lo va hacer por cada una de las universidades.

Las luchas anuales por el presupuesto son un retroceso. Mucho se había avanzado con la instauración de los planes quinquenal, sin embargo, los cinco rectores dejaron que los gobiernos volvieran a la fórmula de negociar el Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES) en forma anual. Se trata de acciones que solo pueden ser leídas por aquellas personas que tiene memoria histórica y no por aquellos que viven el día a día.

No obstante lo anterior, los sectores que van a ser más perjudicados son los que dependen de los subsidios estatales. Como se sabe la política asistencialista de los últimos años ha creado una serie de ayudas que buscan mitigar la creciente desigualdad que el modelo económico ha generado, sin embargo, cuando este entra en crisis, lo primero que se comienza a recortar son las ayudas sociales, a pesar del objetivo clientelar que este mecanismo genera.

Así las cosas, no hay que ser un genio para imaginar un año 2019 muy convulso. El gobierno y los grupos que lo apoyan se sienten envalentonados porque lograron imponerse con el tema del plan fiscal, ello llevará a que quieran reincidir con otras medidas similares para aprovechar el impulso que tienen en este momento; por su parte los sectores adversarios que están un poco afectados por la forma en que se decantaron los acontecimientos, se deberán rearmar de maner rápida para poder afrontar las otras medidas que se avecinan.

Es en este tipo de disputas en que se define los acontecimientos históricos. Lamentablemente hay personas que no se percatan durante su vida de esta realidad, nunca se ha insistido lo suficiente en la necesidad de conocer la historia de la humanidad y de sus diferentes sociedades. Lo que sigue dependerá de la conciencia histórica que tengamos y de cómo ello puede servirnos para no cometer los mismos errores del pasado.

Por desgracia la mayoría de nuestro pueblo tiene una memoria flaca, de tres días diría don Ricardo; o de teflón, como dicen nuestros contemporáneos. ¿Y ahora qué sigue? Seguir en la lucha sin fin como diría el verdadero dueño de La Lucha.

(*) Andi Mirom es Filósofo

