El modelo económico de Costa Rica (parte II)

Los países, como los individuos, atraviesan tiempos diferentes, unos mejores y otros peores; sin duda el problema no es el mal momento, sino la poca imaginación y las discrepancias que impiden concretar. Tenemos que ser muy claros que en nuestro país, hasta el año 1940, primó el liberalismo económico decimonono, con un estilo muy peculiar, pero liberalismo al fin y al cabo. Sería con la llegada de profesionales costarricenses graduados de Europa, que venían empapados de los grandes movimientos sociales: Rerum Novarum, socialismo y comunismo (algunos marcados también por el fascismo), cuando comenzó la ebullición ideológica que daría lugar a la década de los grandes logros sociales cuyo mayor o mejor conocido ideólogo fue el Dr. Calderón Guardia: gran creador de las garantías sociales que tanto les dieron a la clase trabajadora costarricense.

Paralelamente funcionaba el centro para el estudio de los problemas nacionales (que tanta falta hace hoy por hoy) que movido por intelectuales muy valiosos, no se querían quedar solo con las ideas de León XIII, querían ir más allá, porque sabían que con solo la doctrina social de la Iglesia, el país no llegaría muy lejos (cabe destacar que dentro de ellos había unos más radicales de izquierda que con los años causarían mucho daño)

Como todo movimiento social, algunos seguidores de Calderón se sintieron ebrios de poder y los abusos no se hicieron esperar, vino la Guerra Civil del 48, que terminaría de cambiar el horizonte costarricense, creando una era larga de la socialdemocracia que dio paz social, pero que no supo evolucionar o se acabó la cepa de pensadores y nos sobrepasó el progreso, encarnado en el liberalismo económico del siglo XXI. Por muchos y diferentes motivos, el fracaso es cada día más evidente, porque el mundo entero ha cambiado y se ha atrincherado en la importancia de las leyes de mercado, dejando peligrosamente de lado la justicia social.

Si uno mira cuidadosamente el ajedrez mundial, se dará cuenta de que el liberalismo friedmaniano ha empezado a decaer, basta mirar los juegos económicos diarios de la Eurozona, la impredecible situación de China que se encuentra frente a retos inimaginables incluso para los mismo chinos (muchos entusiastas costarricenses metieron a sus hijos a aprender Mandarín, creyendo que en breve China sería una segunda Roma, fatal pronóstico, China está muy dividida ideológica y económicamente dentro de sus fronteras (siempre lo estuvo) y las grandes diferencias son malas consejeras.

Regresando a nuestra realidad, debemos revisar todo lo concerniente al déficit fiscal, pero por favor sin miopía, pues el panorama económico mundial no podrá sostenerse mucho tiempo; tenemos que resolver el problema costarricense como un todo, pensando que el mañana ya está mostrándose como un modelo inédito, donde los márgenes ideológicos serán mucho más estrechos, debido entre otras razones a la democratización de la información, las personas tienen acceso a los medios de inmediato vía smartphone, ya las noticias son en tiempo real y no son prioridad de los periodistas, todos opinan y todos expresan sus ideas en las redes sociales y en los periódicos y revistas virtuales, crear opinión ya es difícil, porque las personas tienen acceso irrestricto a las noticias.

La gente quiere hechos, quiere realidades (aunque no hacemos nada para conseguirlas y todo por un egoísmo enfermizo), no desea promesas y falsos alegrones, quiere un modus vivendi que llene sus expectativas, que de paso son más y muy diferentes a como lo fue hace cuarenta años. Si bien el desempeño del sector agropecuario ha mermado por la falta de políticas reales, aún hay esperanza en ese rubro porque todos tenemos que comer y sin comida no hay paz que dure.

Por otro lado, el TLC fue tan mal diseñado, que únicamente ha servido para que nos vendan, no para que nos compren, fue un tratado muy mal planteado y peor negociado: hicimos entrega de todo a cambio de nada; no había tal de que nos moriríamos de hambre si no lo firmábamos, no, hubo errores gravísimos de forma y fondo. Tenemos urgencia de repensarnos como Estado y actuar en consecuencia, todos y no un grupo, deberemos definir lo que queremos y cómo lo queremos, y lo más importante: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por un mañana mejor para todos? Esta es la principal parte de la solución, la toma de decisiones colegiadas, sin detrimento de ningún grupo social. Quizá los movimientos del siglo XX quedaron ya obsoletos, no se reinventaron y están destinados a extinguirse como dinosaurios sociales, para dar paso a nuevos grupos con ideologías más flexibles y universales, que sean influyentes y no excluyentes, que sean de todos los ciudadanos.

Todos sabemos que Costa Rica tiene petróleo en Talamanca y en abundancia, esa fue parte de la negociación (Los Tinoco y los EEUU de Hugo Murillo, EUNED) para sacar a Federico del poder, dejarse esa reserva guardada, años después en el gobierno de Luis A Monge, se hicieron perforaciones cuando Calixto Chaves era el Califa de RECOPE, más estas fueron supervisadas por el gobierno estadounidense, declarándose después de un despilfarro de recursos que no lo había; debió haberse dado a una petrolera transnacional y que el país tuviera participación plena en su administración. En este rubro, sin que intervenga RECOPE, podríamos recaudar enormes cantidades de dinero para pagar la deuda interna, pero antes debemos sanear las finanzas públicas. ¿Cuántos miles de millones hubiéramos aprovechado uniendo el Banco Popula, el Anglo al Crédito Agrícola en una sola banca de desarrollo, pero no, aquí todo se hace para causar daño al estado y tener algún rédito político personal.

Lanzar una campaña de agro industria alimentaria, orgánica y prioritariamente para consumo local y exportar los excedentes, si habitamos el cinturón alimentario del mundo ¿por qué no lo aprovechamos? Desde luego que se necesita una banca de desarrollo para los productores medianos y pequeños.

Estamos ante una guerra a muerte contra el Plástico y no nos atrevemos a hacer sembradíos extensivos para producir papel, que será el empaque del mañana desde hoy. Todo pasa eso si por una reingeniería del aparato estatal: llore quien llore y salte quien salte.

Si existen alternativas para re inventar el estado con proyectos económicos a gran escala.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico