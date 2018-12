“Ladran Sancho, señal de que cabalgamos…’’ 

Es común escuchar esta frase, atribuida erróneamente al Quijote, posiblemente por el uso del nombre “Sancho” y de la frase “cabalgamos”; tan utilizada que mucha gente seria (no necesariamente una persona seria ha leído el Quijote y menos el número de veces necesaria para darse cuenta que la frase no aparece en el libro) ha llegado a citarla como muletilla en sus diatribas de salón.

No, la frase fue acuñada por Göethe en el siglo XIX, posiblemente en una discusión con otro escritor y que se ventiló en la prensa, quedaría para la posteridad como una frase escrita por Miguel de Cervantes y dicha por su fascinante personaje: don Quijote a su escudero Sancho.

Se escucha en la radio deportiva, en discusiones políticas, en entrevistas de modelos, en entrevistas del mundo de la farándula y en cualquier salón donde alguien se queja de que sus actuaciones o puntos de vista despiertan celos o envidia.

Claro que a la postre una frase pasa a ser parte de quien sea, cuando se la utiliza reiteradamente y llega a ser parte del vocabulario de la gente. Frédéric Rouvillois, en su “Historia del esnobismo” no la cita, pero hace alusión al uso de ciertos estereotipos verbales para llamar la atención por parte de los “snobs” (debe haber muy pocas personas que no se comporten como esnobs en algún momento de su vida), así como hay quienes creen que dejarse la barba a cinco días de no rasurar lo convierte en un metrosexual, también podría ser que esa misma moda le convierta en vagabundo o mendicante: cuestión de óptica y de lugar.

Regresando a la frase, ¿por qué la cito? Pues muy sencillo, porque se utiliza con mucha frecuencia de parte de quien(es) se siente injustamente criticado, es un estribillo político usual; y estamos viviendo una época que demanda demasiado lucir estilos que nos dibujen ante los demás como personajes del mundo de la moda o del espectáculo.

Había un presidente costarricense que era famoso por llenar sus discursos con citas célebres, posiblemente tenía alguno de esos libros que se dedican a enumerar citas y personajes, una especie de “Enquiridión” del buen hablar, destinada a llamar la atención y hacer creer a la audiencia que no solo se ha leído mucho, sino además se posee una memoria prodigiosa.

En un discurso de ese personaje le escuché la frase una vez, quizá me hubiera parecido interesante si no hubiera leído un artículo de Jorge Luis Borges donde ese brillante lector explicaba el origen de la frase creada por Göethe, lo había leído tan solo unos meses antes, hace tres décadas.

Hay que tener cuidado en el uso de frases, o dichos, hoy con el mundo de las redes sociales se multiplican hasta el infinito como un eco, y quien utilice ese recurso retórico deberá tener cuidado, caso contrario su credibilidad se verá menguada por desgaste. Por otro lado las generaciones nuevas son muy proclives a vivir en “la realidad virtual”(vaya oximoron) y pueden llegar a creer que de verdad Cervantes la inventó en el Quijote.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico