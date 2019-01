Un grupo de hackers amenaza con filtrar la “verdad” sobre el 11S si no recibe un pago en bitcoins

Nueva York, 3 Ene (Sputnik).- Un grupo de piratas informáticos amenaza con filtrar miles de documentos robados a las aseguradoras y agencias gubernamentales que están relacionados con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, ocurrido el 11 de septiembre del 2001. Para no hacerlo, exigen un pago en bitcoins.

Se trata de The Dark Overlord (‘el señor oscuro’, en inglés), un grupo de hackers dedicado a la “extorsión cibernética sistemática”. Son conocidos por piratear y amenazar a la productora cinematográfica Netflix, clínicas de cirugías plásticas y otras empresas con la publicación de información sensible.

En una nota publicada en Pastebin, compartieron un enlace a un archivo encriptado de 10Gb que, supuestamente, contiene documentos comprometedores sobre el ataque terrorista del 11S.

Para mayor veracidad, publicaron un resumen que consiste de cartas, correos electrónicos y varios documentos que mencionan firmas de abogados, el Ministerio de Justicia de EEUU, el FBI, la Administración de Seguridad del Transporte, la Administración Federal de Aviación de EEUU, con la promesa de que habrá más.

​De acuerdo con el anuncio, cualquier persona preocupada por la aparición de su nombre en los documentos puede hacer que sean retirados por una tarifa. Las aseguradoras pueden pagar un rescate no especificado en bitcoins, o “vamos a enterrarlos con esto”, amenazan.

El grupo se hizo conocido en el 2016 por hackear centros médicos y luego publicar datos confidenciales para obligar a las víctimas a pagar por su eliminación. La infame filtración de una temporada completa de la serie de Netflix ‘Orange is the New Black’ se realizó para demostrarle a esa compañía que los tienen bajo la mira.

Hasta ahora The Dark Overlord ha robado datos de más de 50 empresas, según Vice. (Sputnik)