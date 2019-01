Fundéu BBVA: “prever”, 3 claves de redacción

1. “prever”, conjugación

Tal como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, el verbo “prever” se conjuga como “ver”, de modo que, al conjugarlo, las formas adecuadas son “prever”, “previó”, “previendo”, etc., no “preveer”, “preveyó” ni “preveyendo”: “Que Rosalía iba a triunfar era algo que se podía prever”, no “Que Rosalía iba a triunfar era algo que se podía preveer”.

2. “se prevé”, acentuación

Aunque las formas “ve” y “ven” no llevan tilde al ser monosílabas, “prevé” y “prevén” sí se acentúan gráficamente, pues se trata de palabras agudas terminadas en vocal y en la consonante “n”, respectivamente: “Se prevén lluvias en Jalisco”, no “Se prevén lluvias en Jalisco”.

3. “tener/estar previsto”, concordancia

Lo apropiado es que el participio “previsto” concuerde en género con su referente en expresiones como “tener/estar previsto el presupuesto” y “tener/estar prevista la inauguración”, no “tener/estar previsto la inauguración”: “Defensa tiene prevista la compra de ocho helicópteros SH-60F” y “Para el domingo está prevista la llegada de otro frente”, no “Defensa tiene previsto la compra de ocho helicópteros SH-60F” ni “Para el domingo está previsto la llegada de otro frente”.

