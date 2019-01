Imas entregó a familias títulos de propiedad

San José, 3 Ene (Elpaís.cr).- Durante el 2018, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) otorgó el título de propiedad a 52 familias en condición de pobreza, con este documento en mano los beneficiarios podrán acceder a servicios de salud y financieros, garantizando así su derecho a mejorar sus condiciones habitacionales; pues el respaldo de ser el propietario de un bien inmueble es clave para la mayoría de esos trámites.

“No me quejo, salió bien rápido, no hubo problemas de nada, tenía 25 años de vivir en esta propiedad sin contar con el título, pero sabía lo importante que era, por eso iniciamos los trámites, por dicha esperé como tres meses, nada más. Uno sin la escritura no tiene nada, el papel nos mucha da tranquilidad”, cuenta José Rivera, un vecino de Cervantes de Cartago, quien obtuvo su título de su propiedad en abril de este año.

El beneficio de Titulación se ejecuta sin erogación económica, consiste en el traspaso de terrenos a familias en condición de pobreza, o el traspaso de áreas verdes e infraestructura pública y áreas de facilidades comunales, a las municipalidades.

En el último año el IMAS completó la titulación de 72 terrenos, para el beneficio de familias, también para el uso común de diferentes municipios o para ser para ser utilizados como servidumbres por AYA.

En el caso de la titulación de terrenos en posesión de familias, se logró culminar con el proceso a favor de 52 casos en todo el país. Debido a que se trata de terrenos que pertenecen a la institución, se calcula un costo de ₡224.550165, mismo que no corresponde al valor de mercado, ya que este es mucho más elevado.

En cuanto al traspaso de áreas comunes para espacios municipales, se logró completar el proceso de 12 terrenos, con un valor total de ₡327.043.050. Otros 8 terrenos se ubicaron a favor de AyA como servidumbres.

“Entendemos que la titulación de tierras es urgente, sobre todo en algunas zonas del país y con nuestra labor buscamos ponerle fin a esos años de espera que se han convertido en décadas, para muchas familias. Con la titulación de terrenos, tanto las familias como el estado ganan. Por ejemplo, con una propiedad como respaldo las personas beneficiarias son sujetas a crédito por parte de las entidades financieras y eso, en la mayoría de los casos, les permite mejorar sus condiciones habitacionales, entre otras ventajas”, afirmó la Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidenta Ejecutiva del IMAS, María Fullmen Salazar Elizondo.

Además, este año se empezó a implementar la plataforma, denominada Sistema de Información Geoespacial (SIG IMAS), con la que se busca una reorganización del proceso que atiende la titulación de tierras.

Se trata de una herramienta idónea que permite trabajar de manera integral y técnicamente la totalidad de los proyectos de vivienda, así como atender de forma oportuna y efectiva la situación de las familias beneficiarias que ocupan estos inmuebles.

Durante el tercer trimestre del presente año se realizó la valoración técnica de 27 casos de familias que requieren de la titulación de su hogar, para un monto estimado en ₡98.595.561.00, trámite que se culminará a inicios del 2019.

Durante el 2018 el Área de Desarrollo Socio Productivo y Comunal del IMAS, mediante su Departamento de Titulación, realizaron un total de 143 visitas para valoración técnica, 120 de éstas correspondientes a familias objetivo, 15 visitas correspondientes a áreas públicas municipales y ocho casos de servidumbres para el AyA.