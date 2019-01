Maduro dice que apoyar declaración de Grupo de Lima es traición a la patria

“Que la oposición venezolana salga a apoyar la entrega del mar territorial venezolano a Guyana no tiene nombre. Tendría una sola calificación: traición a la patria”, dijo a periodistas Maduro antes de empezar un partido de béisbol en Caracas.

El mandatario respondió así a la reciente declaración del Grupo en la que lo instan a no juramentarse en el cargo este 10 de enero, tal como está previsto, pues su triunfo lo obtuvo en unas elecciones señaladas de fraudulentas en las que no participó el grueso de la oposición y que no son reconocidas por numerosos gobiernos.

Esta declaración, no firmada por México, incluye un punto en el que se insta al Gobierno chavista a respetar la soberanía de otros Estados debido al incidente del mes pasado en el que militares venezolanos interceptaron buques de exploración sísmica en aguas que Venezuela y Guyana reclaman como suyas.

“Lo que hizo el denominado cartel de Lima diciendo que el mar territorial es de Guyana es una de las cosas más graves (…) no tiene razón el cartel de Lima de meterse en los asuntos venezolanos”, dijo hoy Maduro.

En este sentido, el líder chavista criticó que la Asamblea Nacional celebre la declaración del Grupo de Lima aunque el nuevo presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se refirió solo al respaldo manifestado por estos países a la Cámara, que no es reconocida en el país por ningún otro poder.

“Que la oposición venezolana y la Asamblea Nacional (…) entregue la soberanía del mar territorial venezolano no tiene nombre y nunca nadie en este país lo hizo (…) han cometido delito de traición a la patria y no estoy exagerando porque el territorio venezolano en su integridad es sagrado”, agregó el mandatario.

En los últimos años, varios disidentes del chavismo han sido procesados judicialmente luego de ser acusados por traición a la patria desde el Gobierno.EFE