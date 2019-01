Sturgeon insta a los diputados a buscar una alternativa al plan del “brexit”

En declaraciones a la BBC, la dirigente escocesa afirmó que los parlamentarios tienen “el deber de decidir qué quieren hacer” si optan por no apoyar el acuerdo para la retirada británica de la Unión Europea (UE) que propone la primera ministra, Theresa May, de modo que se evite una salida no negociada.

Según informó hoy la BBC, la Cámara de los Comunes votará el acuerdo propuesto por el Gobierno el próximo 15 de enero, después de que May decidiera retrasar la votación prevista para el pasado 11 de diciembre tras constatar que no contaba con los apoyos necesarios.

“No es suficiente que los parlamentarios digan que están en contra del acuerdo de retirada. Los parlamentarios también tienen el deber de decidir qué quieren hacer en su lugar”, señaló Sturgeon.

La también líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) dijo que espera que la votación se lleve a cabo “la próxima semana para que los parlamentarios puedan decir de una vez por todas que no apoyan el acuerdo de retirada, y luego la Cámara de los Comunes puede consensuar una alternativa”.

En su opinión, este plan alternativo debería ser la celebración de un segundo referéndum sobre la pertenencia al club comunitario, un escenario al que el Gobierno se opone.

“No doy por sentado que haya una mayoría para eso (una segunda consulta), pero el SNP será parte de la construcción de esa mayoría. Y si podemos lograr que el Partido Laborista finalmente se una, entonces estaremos más cerca de construir esa mayoría”, indicó.

Sturgeon descartó que rechazar el tratado consensuado entre el Ejecutivo británico y los líderes europeos conduzca de manera inevitable a una retirada sin acuerdo y reiteró que la decisión sobre la permanencia en la UE debe volver a la ciudadanía a través del conocido como “People’s Vote”.

El Parlamento de Westminster reanudará este miércoles el debate sobre el acuerdo, mientras el Gobierno de May, que sigue su ronda de contactos para tratar de reunir el respaldo suficiente, ha intensificado los preparativos ante un posible “brexit” sin pacto.

Por el momento, persiste el rechazo del ala euroescéptica de los “tories” (conservadores) y del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, unos votos indispensables para la primera ministra. EFE