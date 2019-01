Las nuevas estrellas también regulan la génesis de compañeras próximas

Madrid, 9 Ene. (EUROPA PRESS).- El viento estelar de una nueva estrella en la Nebulosa de Orión impide que se formen estrellas en las cercanías, una sorprendente imagen del observatorio aerotransportado SOFIA de la NASA.

Hasta ahora, los científicos pensaban que otros procesos, como la explosión de estrellas llamadas supernovas, eran en gran parte responsables de regular la formación de estrellas. Pero las observaciones de SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) sugieren que las estrellas infantiles generan vientos estelares que pueden eliminar el material de semilla necesario para formar nuevas estrellas, un proceso llamado “retroalimentación”.

La Nebulosa de Orión es uno de los objetos mejor observados y fotografiados en el cielo nocturno. Es el vivero estelar más cercano a la Tierra y ayuda a los científicos a explorar cómo se forman las estrellas. Un velo de gas y polvo hace que esta nebulosa sea extremadamente hermosa, pero también envuelve todo el proceso de nacimiento de estrellas. Afortunadamente, la luz infrarroja puede atravesar este velo nublado, lo que permite que observatorios especializados como SOFIA revelen muchos de los secretos de formación estelar que, de lo contrario, permanecerían ocultos, informa la NASA.

En el corazón de la nebulosa se encuentra un pequeño grupo de estrellas jóvenes, masivas y luminosas. Las observaciones de un instrumento de SOFIA, el GREAT (German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies) han revelado, por primera vez, que el fuerte viento estelar de la más brillante de estas estrellas bebé, denominada Theta1 Orionis C, ha barrido una gran capa de material de la nube donde se formó esta estrella, como un quitanieve que despeja una calle empujando la nieve hacia los bordes de la carretera.

“El viento es responsable de hacer estallar una enorme burbuja alrededor de las estrellas centrales”, explicó Cornelia Pabst, estudiante de la Universidad de Leiden en los Países Bajos y el autor principal del estudio. “Interrumpe la nube natal y evita el nacimiento de nuevas estrellas”.

Los investigadores utilizaron GREAT para medir la línea espectral, que es como una huella dactilar química, de carbono ionizado. Debido a la ubicación aérea de SOFIA, que volaba por encima del 99 por ciento del vapor de agua en la atmósfera de la Tierra que bloquea la luz infrarroja, los investigadores pudieron estudiar las propiedades físicas del viento estelar.

“Los astrónomos usan GREAT como un agente de policía usa una pistola de radar”, explicó Alexander Tielens, un astrónomo del Observatorio Leiden. “El radar rebota en tu coche, y la señal le dice al agente si estás acelerando”.

De manera similar, los astrónomos usan la firma espectral del carbono ionizado para determinar la velocidad del gas en todas las posiciones a través de la nebulosa y estudiar las interacciones entre las estrellas masivas y las nubes donde nacieron. La señal es tan fuerte que revela detalles y matices críticos de las guarderías estelares que de otra manera están ocultas. Pero esta señal solo puede detectarse con instrumentos especializados, como GREAT, que pueden estudiar la luz infrarroja lejana.

En el centro de la Nebulosa de Orión, el viento estelar de Or1 Ori C forma una burbuja e interrumpe el nacimiento de estrellas en su vecindario. Al mismo tiempo, empuja el gas molecular a los bordes de la burbuja, creando nuevas regiones de material denso donde podrían formarse futuras estrellas.

Estos efectos de retroalimentación regulan las condiciones físicas de la nebulosa, influyen en la actividad de formación de estrellas y, en última instancia, impulsan la evolución del medio interestelar, el espacio entre estrellas llenas de gas y polvo. Comprender cómo interactúa la formación de estrellas con el medio interestelar es clave para entender los orígenes de las estrellas que vemos hoy y las que se pueden formar en el futuro.