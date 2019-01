Bolsonaro confirma salida de Brasil del Pacto Mundial sobre Migración de la ONU

Río de Janeiro (Brasil), 9 ene (Sputnik).-El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó este miércoles la salida de su país del Pacto Mundial sobre Migración promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que firmó en diciembre bajo la gestión del entonces presidente Michel Temer.

“En nuestra casa no entra cualquiera, y en Brasil no entrará cualquiera vía pacto adoptado por terceros; no al pacto migratorio”, escribió el líder ultraderechista en su cuenta de Twitter.

Bolsonaro añadió que quién decida entrar en Brasil estará sujeto a las leyes, reglas y costumbres brasileñas.

Además, “deberá cantar nuestro himno y respetar nuestra cultura”, indicó.

El presidente recordó que la defensa de la soberanía nacional fue una de las banderas de su campaña electoral.

“Estarán más seguros con las reglas que definiremos por nuestra cuenta, sin presión exterior”, escribió en Twitter.

El pasado 8 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil difundió una circular informando a los máximos representantes de la ONU y de la Organización Internacional de Migración (OIM) que abandonaría el pacto.

Bolsonaro aseguró este miércoles que Brasil “jamás” negará ayuda a los que lo necesitan, pero que la inmigración no puede ser indiscriminada.

“Es necesario que haya criterios, buscando la mejor solución de acuerdo con la realidad de cada país: Si controlamos a quién dejamos entrar en nuestras casas, ¿por qué deberíamos hacerlo de manera diferente con nuestro Brasil?”, añadió en la red social.

El nuevo Gobierno brasileño es crítico con el multilateralismo y organismos como la ONU.

Bolsonaro también cuestionó otros pactos globales destacados, como el Acuerdo de París contra el calentamiento global, y aunque durante la campaña electoral llegó a prometer la salida de Brasil, más recientemente parece haber reconsiderado su postura. (Sputnik)