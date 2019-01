El Real Madrid sentencia y el Atlético cumple con la tradición en Girona

Tras el empate en Villarreal y la derrota en casa ante la Real Sociedad el pasado domingo, el cuadro de Santiago Solari, con retoques obligados en su once inicial por lesiones y descansos, no mejoró apenas en su juego, pero el resultado fue el soñado para encauzar la revancha ante el equipo que le eliminó la pasada temporada en el torneo del k.o.

El cuadro del argentino Mauricio Pellegrino, también con novedades en el equipo inicial, tuvo ocasiones para asestar un nuevo disgusto al Real Madrid. El danés Martin Brathwaite, que acaba de llegar a Butarque, tuvo varias, pero entre el costarricense Keylor Navas, de vuelta al equipo blanco, y su falta de acierto, el Leganés se marchó de vacío.

El equilibrio de fuerzas se rompió con un penalti de Gerard Gumbau sobre Álvaro Odriozola al borde del descanso. Sergio Ramos no lo desaprovechó y marcó su gol número 100 en partido oficial para poner en ventaja al conjunto de Solari, que mandó más en el segundo periodo ante un rival que parecía irse conforme con la derrota por la mínima.

La confrontación comenzó a quedar liquidada entre un fallo de Unai Bustinza y la viveza de Karim Benzema. El francés se hizo con un balón poco tenso hacia el meta pepinero, envió a Vinícius y este a Lucas Vázquez para que marcara a placer.

El joven extremo brasileño completó otra buena actuación e incluso se permitió hacer el tercer tanto blanco, de bella factura, al empalmar un envío desde la derecha de Odriozola.

El Leganés no se rindió, pero le faltó la precisión para obtener un tanto que hubiera incrementado sus opciones de remontada para la vuelta el próximo miércoles.

Como en los tres anteriores enfrentamientos entre ambos equipos, el Girona y el Atlético de Madrid empataron, de nuevo a un tanto, con lo que el equipo del argentino Diego Pablo Simeone encara el segundo choque con la mínima ventaja del gol anotado en Montilivi.

En un partido marcado por el viento no pudo aprovechar el equipo madrileño su mayor cantidad de ocasiones ante un Girona como siempre competitivo pese a no jugar con su once de gala y a dejar fuera, por ejemplo, a su artillero, el uruguayo Christian Stuani.

Un disparo de Antoine Griezmann que acabó entrando tras golpear en el larguero y en una pierna del meta Gorka Iraizoz adelantó al Atlético a los nueve minutos, pero la mejoría gerundense encontró el premio del gol del empate del hondureño ‘Choco’ Lozano, quien antes del descanso mandó otro balón al larguero de la meta de Antonio Adán.

El croata Nikola Kalinic, por partida doble, y el argentino Ángel Correa tuvieron importantes ocasiones, aunque no menos que la que tuvo el marfileño Seydou Doumbia, pero su mal disparo fue rechazado por Antonio Adán, titular rojiblanco en la Copa.

Mandó y dominó el Atlético, que se adueñó del centro del campo con la entrada del nigeriano Thomas Partey, sustituto de Griezmann, pero sin reflejo en el marcador y con esa mínima ventaja del gol encara la vuelta, aunque no se puede fiar ante un rival que siempre le complica la vida.

El Espanyol desaprovechó una gran oportunidad para sentenciar su pase a los cuartos de final y ahora se la tendrá que jugar el próximo jueves en el RCDE Stadium, aunque parte con la ligera ventaja del empate a dos.

Fue superior el conjunto de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ y lo expuso en el marcador. Sergi Darder, con un disparo raso al cuarto de hora, y Álex López, a los 71 minutos, establecieron un 0-2 que parecía ser definitivo.

En cambio, el Villarreal no se rindió y dos centros, uno desde la izquierda y otro desde la derecha, y sendos remates de cabeza del franco-camerunés Karl Toko Ekambi (m.85) y del colombiano Carlos Bacca (m.89) dieron vida a los hombres de Luis García Plaza.

El Getafe ganó por la mínima (1-0) en un duelo frío como la temperatura del Coliseum Alfonso Pérez. Igual que en el partido de Liga de principio de temporada que disputó ante el Valladolid, el choque fue parecido: pocas ocasiones, mucho fútbol táctico y, por lo menos, sí que hubo un gol, el de Ángel Rodríguez.

Tanto José Bordalás, que cumplió su partido oficial número 100 al frente del Getafe, como Sergio González, hicieron muchos cambios en sus alineaciones y el aburrimiento fue la tónica general durante casi todos los 90 minutos.

Hasta la salida de Francisco Portillo, de Jorge Molina y de Ángel, sólo una ocasión del uruguayo Sebastián Cristóforo en la segunda parte despertó al público el Coliseum.

Entonces, en el último tramo del choque, los tres jugadores del Getafe revolucionaron el encuentro y el cuadro azulón apretó hasta llevarse la victoria con el tanto de Ángel Rodríguez, que en el tiempo añadido marcó de cabeza el gol con el que se adelantaron los hombres de Bordalás en la eliminatoria. El árbitro Melero López, que no quiso revisar en el VAR el penalti de Vinícius en el Bernabéu, sí revisó el gol de Ángel. EFE