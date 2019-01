El fujimorismo sufre dura derrota en el Congreso y agrava su crisis interna

Lima, 10 ene (EFE).- El partido fujimorista Fuerza Popular sufrió hoy una dura derrota al tener que retirar una moción de censura que presentó contra el presidente del Congreso peruano, Daniel Salaverry, con lo que agravó la crisis interna que le ha restado fuerza al interior del Parlamento, que dominaba desde 2016.

La agrupación que lidera Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión mientras es investigada por presunto lavado de activos, dio marcha atrás en su intención de censurar a Salaverry solo dos horas antes del inicio de una sesión en la que, según todas las previsiones, no contaba con los votos necesarios.

La solicitud de censura solo tenía las firmas de 36 congresistas, por lo que la secretaria general de Fuerza Popular, Luz Salgado, había admitido que carecían de los votos para su aprobación, pero dijo que iban a promover por una “cuestión de honor”.

Ya este miércoles, Fuerza Popular se había quedado solo en su intención de censurar a Salaverry, con el anuncio del Partido Aprista Peruano, que habitualmente apoya sus propuestas, de que se iba a abstener en la votación.

Además, se mostraron contra esa medida la bancada Liberal, Alianza para el Progreso, Nuevo Perú, Cambio 21, Frente Amplio, Acción Popular y Peruanos por el Kambio.

Ese mismo día, Salaverry oficializó su renuncia a Fuerza Popular, al que había pedido licencia mientras preside el Legislativo, y casi de inmediato fue seguido por los legisladores Miguel Castro, Rolando Reátegui, Yesenia Ponce y Glider Ushñahua.

Con esa medida, el fujimorismo se quedó con 56 parlamentarios del total de 130 que conforman el Congreso y vio disminuir el poder que obtuvo en las elecciones de 2016, cuando ganó 73 escaños.

En diciembre de 2017 sufrió su primera crisis interna, con la renuncia de Kenji Fujimori y otros diez legisladores, en medio del intento de Fuerza Popular de destituir al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien finalmente renunció en marzo de 2018 por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

En esta ocasión, Fuerza Popular había pedido la censura de Salaverry “por sus reiteradas infracciones al reglamento del Congreso” y porque consideraba “imperativo” defender “la Constitución y las leyes en toda circunstancia, exigiendo respeto, al igual que a todas las bancadas”.

La bancada fujimorista abandonó este lunes la sesión del pleno luego de considerar que Salaverry no respetó el reglamento del Congreso al desoír sus pedidos para que haga que el parlamentario liberal Alberto de Belaunde “retire sus palabras” tras afirmar que tienen un “pacto de impunidad”.

En su presentación de hoy, Salgado dijo que el fujimorismo quiere “que continúe el trabajo parlamentario” y que en un diálogo que sostuvieron hoy con el presidente del Congreso “él ha reconocido que tenía que aplicar el reglamento”.

Sin embargo, Salaverry señaló luego en Twitter que durante su gestión “las sesiones plenarias se continuarán realizando respetando el reglamento, como siempre ha ocurrido”.

Tras conocerse la decisión del fujimorismo, la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, saludó la medida y aseguró que todas las bancadas en el Parlamento deben “bajar el tono del debate”.

“Es el momento de que todas las bancadas nos sentemos a cumplir el rol que nos ha pedido el pueblo, que es representarlos y legislar haciendo nuestra labor de control, pero de una manera no agresiva y no de debates que son infructuosos, que no tienen sentido”, remarcó.

Alberto de Belaunde consideró, por su parte, que Fuerza Popular debe abandonar “esa manera de hacer una política confrontacional e intolerante” y sostuvo que Salaverry no ha admitido que se haya incumplido el reglamento del Congreso.

De Belaunde dijo que el fujimorismo debe demostrar “con hechos que no existe ese pacto de impunidad” que él denunció y pidió que se reconstituyan las diferentes comisiones parlamentarias.

El congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular, declaró, a su turno, que Fuerza Popular ha sufrido una derrota política y “se está cayendo a pedazos”, por lo que una votación “hubiera establecido la mayor debilidad en la que está este grupo”. EFE