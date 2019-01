Venezuela califica de “golpe de Estado” resolución de la OEA

“La resolución presentada hoy es una insensatez jurídica, un abuso de poder, un crimen de agresión y un golpe de Estado, todo con el propósito de promover el caos y una intervención militar extranjera que destruiría no sólo la paz en Venezuela sino en toda la región”, subrayó Moncada, representante alterno de su país ante la OEA.

El diplomático, cuya declaración cerró las intervenciones en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, denunció que la resolución es parte de “un plan criminal que traerá dolor y vergüenza para satisfacer la codicia de unos pocos”.

“El primer gran problema de esta resolución es que pretende, sin tener capacidad para ello, decidir quién es el gobernante legítimo de Venezuela“, se quejó el viceministro, quien puntualizó que en las democracias “el pueblo es soberano y los gobernantes sólo tienen el poder que su pueblo les entrega”.

“Cuando se plantea que los Estados de este Consejo pueden decidir quién es el presidente de Venezuela, se pide algo que por definición es imposible. Ese poder no está en este Consejo, es un atributo que no le pertenece, una facultad que no existe”, agregó Moncada, al sentenciar que “este Consejo sería un usurpador de la voluntad de los millones de venezolanos que votaron el 20 de mayo”.

Por mayoría de sus miembros, la OEA acordó hoy “no reconocer la legitimidad” del mandato de Maduro y llamó a que se celebren nuevos comicios “en una fecha cercana” con observación internacional.

La resolución presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Perú y Paraguay logró 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, y será transmitida “inmediatamente” al secretario general de las Naciones Unidas. EFE