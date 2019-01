Sondas espaciales a vapor para explorar otros mundos para siempre

Madrid, 12 Ene. (EUROPA PRESS).- Un concepto de sonda espacial propulsada por vapor ha sido ideado para explorar otros mundos teóricamente para siempre, extrayendo el agua en objetos de baja gravedad para usarla como combustible.

El científico planetario de la UCF (Universidad de Florida Central) Phil Metzger trabajó con Honeybee Robotics de Pasadena, California, que desarrolló el prototipo de la nave WINE (World Is Not Enough) que extrae el agua de los asteroides u otros cuerpos planetarios para generar vapor y propulsarse hacia su próximo objetivo minero.

UCF proporcionó el material de asteroide simulado y Metzger hizo el modelado y simulación de computadora necesarios antes de que Honeybee creara el prototipo y probara la idea en su instalación el 31 de diciembre. El equipo también se asoció con la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle en Daytona Beach, Florida, para desarrollar prototipos iniciales de propulsores de cohetes a base de vapor.

“Es increíble”, dice Metzger de la demostración. “WINE extrajo con éxito el suelo, hizo propulsor de cohete y se lanzó sobre un chorro de vapor extraído del simulante. Podríamos usar esta tecnología para saltar sobre la Luna, Ceres, Europa, Titán, Plutón, los polos de Mercurio, asteroides. “En cualquier lugar donde haya agua y una gravedad suficientemente baja”.

WINE, que es del tamaño de un horno de microondas, extrae el agua de la superficie y luego lo convierte en vapor para volar a una nueva ubicación y repetir el proceso. Por lo tanto, es un sistema que nunca se queda sin combustible y que, en teoría, puede explorar “para siempre”.

El proceso funciona en una variedad de escenarios dependiendo de la gravedad de cada objeto, dice Metzger. La nave espacial utiliza paneles solares desplegables para obtener suficiente energía para la extracción y la producción de vapor, o podría usar pequeñas unidades de desintegración radioisotópica para extender el alcance potencial de estas ‘tolvas’ planetarias a Plutón y otras ubicaciones alejadas del sol.

Metzger pasó tres años desarrollando la tecnología necesaria para convertir la idea en realidad. Desarrolló nuevas ecuaciones y un nuevo método para hacer un modelado por computadora de la propulsión a vapor para idear el nuevo enfoque y verificar que realmente funcionaría más allá de la pantalla de una computadora.

El desarrollo de este tipo de nave espacial podría tener un profundo impacto en la exploración futura. Actualmente, las misiones interplanetarias dejan de explorar una vez que la nave se queda sin propelente.

“Perdemos una tremenda inversión en tiempo y dinero cada vez que gastamos en la construcción y el envío de una nave espacial a su objetivo”, dice Metzger.

“WINE fue diseñado para que nunca se quede sin combustible, por lo que la exploración será menos costosa. También nos permite explorar en menos tiempo, ya que no tenemos que esperar años para que una nueva nave espacial viaje desde la Tierra cada vez”, concluyó.