Presidente desmiente que México haya disminuido sus importaciones de gasolina

Ciudad de México, 14 ene (Sputnik).- El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió este lunes que las importaciones mexicanas de gasolina hayan sido reducidas casi 30 por ciento como publicó la semana pasada el periódico estadounidense Wall Street Journal, citando expertos del sector energético.

“La información es equivocada, me da hasta pena decirlo, aquí pero no tiene fundamento, se precipitaron; sí tenemos los datos, es muy lamentable que un periódico tan afamado publique una información que no obedece a la realidad y a las pruebas nos remitimos, vamos a dar a conocer toda la información al respecto”, dijo el mandatario al instruir a la secretaría de Energía, Rocío Nhale a ofrecer la información oficial.

Un reportaje del periódico financiero indica que durante la nueva administración de López Obrador, que comenzó el 1 de diciembre pasado, México redujo “significativamente” sus importaciones marítimas de gasolina, a un promedio de 350.000 barriles diarios, lo que representaría una caída de 28 por ciento respecto a diciembre de 2017 y enero de 2018, citando datos de Clipper Data.

“Estos periódicos, algunos, se apoyan en especialistas entre comillas, con información según expertos y especialistas, cuando quieren justificar algo, pero así es la libertad y ojalá el Wall Street Journal mañana, cuando le demos la información, aclare que se equivocó”, expresó el mandatario.

López Obrador solicitó al periódico neoyorkino derecho de réplica y “que como un medio serio rectifique, vamos a esperarlo, no lo descartemos, le pido a la secretaria de Energía que les entregue la información”, dijo en conferencia junto con altos funcionarios del gabinete energético, de la Procuraduría General y militares.

Según el reportaje, la caída de las importaciones de gasolina, que diariamente suman en promedio 600.000 barriles diarios (b/d), es decir un 75 por ciento de los 800.000 b/d que consume este país, es resultado de menos órdenes de compra y congestión en las terminales de combustible en las costas mexicanas del Golfo de México, donde al menos 15 buques estaban a la espera de descargar gasolina, en el marco de un plan gubernamental contra el robo de combustible, según el reportaje desmentido.

Robbie Whelan, corresponsal en México del Wall Street Journal dijo en su cuenta de la red social Twitter que “el suministro de gasolina de México se encuentra paralizado por ductos de gasolina que han sido cerrados, pero hay otros factores: la refinación de Pemex y su infraestructura son un desastre”, y añadió que el Gobierno “dejó de importar crudo ligero estadounidense y las importaciones diarias de crudo en enero bajaron un 45 por ciento respecto al 2018”.

El presidente dijo que la cartera de Energía informará “cuánto se ha comprado en los últimos tiempos, desgraciadamente estamos comprando más, porque el ideal sería que no compráramos gasolina, porque tenemos petróleo”.

López Obrador atribuyó el alto porcentaje de compras de gasolinas, diesel y turbosina a “una crisis que ha consistido en abandonar la refinación, porque desde hace más de 40 años no se construye una nueva refinería, por eso compramos la gasolina, si no importamos gasolina habría desbasto”, puntualizó.

El periódico financiero también señala que hubo reducción en las importaciones de crudo ligero estadounidense, que es utilizado para ser mezclado con el crudo pesado mexicano en sus refinerías.

La reducción de importaciones mexicanas afectaría a las ventas estadounidenses, porque México compró en 2018 casi el 60% de las exportaciones totales de gasolinas de EEUU, puntualiza el periódico citando datos de la Administración de Información de Energía de EEUU. (Sputnik)