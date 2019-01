Guaidó pide a opositores venezolanos no propagar “información falsa”

Caracas, 16 ene (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, pidió hoy a los opositores, a los que ha convocado a una lucha para desalojar del poder a Nicolás Maduro, que no difundan “información falsa”, al asegurar que en las redes sociales se propagan noticias no verificadas contra el antichavismo.