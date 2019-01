Debate en España por supuesta alineación irregular en el Barcelona

“Como deportista me gusta ganar las cosas en el campo, pero también hay una normativa que seguimos todos. A partir de ahí, ya no depende de mí”, afirmó el técnico del equipo ‘granota’ después del resultado en contra que su equipo padeció en el Camp Nou.

En este sentido, el técnico del Levante señaló que “estuvo centrado” en intentar que su equipo defendiera el 2-1 a favor que cosechó en la ida.

“He estado centrado en el partido, ya tengo bastante con lo que pasa en el campo. No he preguntado, no sé lo que va hacer el club. Haga lo que haga el club está en su derecho. Ha habido revuelo y he tratado que los jugadores se centraran en el partido”, apuntó.

Sobre el encuentro, López recordó que en los últimos cuatro años “nadie ha sido capaz de eliminar” al Barça en la competición copera y su equipo “ha estado vivo” durante tres cuartas partes de la eliminatoria.

“Solo me queda felicitar a los jugadores”, dijo Paco López, quien considera que seguramente su equipo mereció “mucho más” en el partido de ida.

El técnico del conjunto ‘granota’ destacó que con las lesiones musculares de Postigo y también de Boateng, el próximo partido de Liga “va a ser complicado”.

