Caso Crucitas: A Oscar Arias le duele acusación ante un tribunal de justicia por prevaricato

San José, 28 ene (ElPaís.cr).- El ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, reconoció estar “dolido” por verse obligado a acudir ante un Tribunal de Justicia a defenderse de dos acusaciones por supuesto delito de prevaricato por el caso de minería a cielo Abierto “Crucitas”.

Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, habían firmado un decreto de conveniencia nacional e interés público para el proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos, a tres kilómetros del río San Juan.

En declaraciones a emisoras de radio el ex mandatario dijo sentirse dolido por ser el primer premio Nobel acusado ante un tribunal.

“Yo no creo que haya habido en la historia, en 117 años de entregarse el premio Nobel a diferentes personas, que alguno de ellos haya sido acusado ante los tribunales. Yo he sido el primero y eso por supuesto que me duele”, manifestó Arias ante los medios.

Arias considera la acusación del Ministerio Público, que lo responsabiliza de idear un “plan delictivo”-, es una especie de una teoría de conspiración “poco seria”.

“Me están acusando, sin ninguna justificación, sin ninguna razón, pero acusando al fin, eso por supuesto que daña la imagen”, dijo Arias al indicar que él es incapaz de cometer un delito de ese tipo.

En la causa 08-000011-033-PE figura, además del expresidente, el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, y otros seis ex funcionarios.

El decreto minero fue anulado por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), que encontró irregularidades en el otorgamiento de los permisos.