Yo le digo “no” al presidente Maduro…pero hay también otros que le dicen “no” al mismo hombre pero a partir de otras premisas de principio que no son las mías. Yo no le echo gasolina al fuego. La intervención militar yankee en Venezuela significaría muerte, ruinas y desolación. Guaidó le dice “no” a Maduro pero como un traidor. Le da la bienvenida a la intervención militar gringa “si fuere necesaria”. Sepan que un “sí” no es siempre igual a otro “sí”; ni un “no” es igual a otro “no”.

Yo digo: no a Maduro pero sin la intervención yankee. Sin las amenazas yankees. Todo lejos de Trump, tanto como se pueda. Eso es lo que digo. Confieso otra vez: Guaidó es el otro gran traidor a la patria venezolana. El que le guiña un ojo a la intervención militar extranjera es un maldito. Cualquier intervención militar en Venezuela de cualquier otro país es inaceptable. Pobre Guaidó: Bolton, Abrams, Rubio, sus amos.

El libreto de Maduro se retuerce en sus últimas páginas. Negociar, negociar, antes que sea tarde. Por los millones de chavistas, por la mayoría opositora, por todos los venezolanos. Los demonios a negociar. En el fondo, esto es una vil contienda entre Maduro y Trump, entre Estados Unidos y otras potencias (China, Rusia), es una vulgar vendetta de Colombia y Brasil. En todo caso, el reino de las consignas tiene su límite y dicho límite es la cruda realidad, cuando hay que hacer largas filas para adquirir “algo” y el dinero no alcanza. Mayor es el agobio cuando se pone en duda la legitimidad de un Ejecutivo que solo administra el caos y el pillaje. El reino de las consignas huecas fenece. Se acabó su tiempo.

La solución digna es la negociación porque no hay otra solución digna y con las partes dispuestas a ceder. Porque la guerra ni la violencia son soluciones dignas; porque no se debe ignorar a los millones de chavistas ni a la mayoría desafecta al régimen. El madurismo a través de la Asamblea Nacional Constituyente puede convocar a nuevas elecciones. Eso es lo que el presidente Maduro debe cumplirle a Europa. Claro que hay que negociar seguridades y espacios para uno y otro bando. No me cabe duda que en unas nuevas elecciones el madurismo sería derrotado. Pero la respuesta es una, insisto: nuevas elecciones transparentes y limpias, con el mundo (léase las Naciones Unidas) como garante de ellas para que el pueblo decida su inmediato destino. Este es el nudo gordiano que hay que desatar. Maduro nunca se va a sentar a negociar si no se le invita con decoro a hacerlo. Y la oposición debe negociar con una legitimidad suficiente. Es el milagro que se espera de una contienda entre demonios.

(*) Allen Pérez es Abogado