Figueres cuestiona papel de la cúpula en próxima elección del Comité Ejecutivo del PLN

San José, 29 Ene (ElPaís.cr).- El ex presidente de Costa Rica (1994-1998), José María Figueres, cuestionó que la misma cúpula del Partido Liberación Nacional (PLN), culpable de las peores derrotas electorales, esté presionando para la elección de los nuevos integrantes del nuevo Comité Ejecutivo de la organización política.

El sábado 2 de febrero se realizará la Asamblea General del PLN para elegir el Comité Ejecutivo Nacional.

En su cuenta de Facebook, Figueres Olsen sostiene que “En estos días he recibido muchos mensajes sobre la próxima elección del Comité Ejecutivo de Liberación Nacional. Se han postulado en ese proceso algunas personas capaces y valiosas. Les agradezco su deseo de servirle al Partido. Sin embargo he decidido no involucrarme”.

“Sigue prevaleciendo en la cúpula del PLN y ejerce presiones en esta elección, el mismo grupo que lo llevó a sus peores derrotas electorales en el 2014 y en el 2018″, acusó el ex mandatario.

Resaltó que “Ahora, sin tan siquiera sonrojarse, buscan elegir amigos y personas afines para seguir dirigiendo el Partido. Su interés no es el de contribuir a sacar el Partido adelante. Su interés es el poder por el poder”.