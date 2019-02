Óscar Arias enfrentará segunda acusación penal por abuso sexual

San José, 8 Feb (ElPaís.cr).- Una segunda denuncia fue presentada este jueves ante la Fiscalía de Género contra el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, por el presunto delito de abuso sexual, informó el sitio AmeliaRueda.com.

La denunciante es una ex miss Costa Rica, quien confirmó a AmeliaRueda.com que acudió junto a su abogado a interponer la denuncia a las 11:45 de la mañana.

“Si presenté la denuncia de lo que me ocurrió en el 2015. En el momento en el que me pasó conversé con tres abogados y los tres se negaron a ayudarme a denunciarlo y hasta me recomendaron no hacerlo, quizá le tenían temor porque me dijeron que lo conocían. Por eso yo preferí dejarlo ahí, porque los tres me dijeron que no era conveniente”, relató la afectada, según el medio.

“Cuando vi lo que pasó con la nueva muchacha y el movimiento MeToo pensé en que tenía que tomar fuerzas, porque ya vi que el tema era habitual en él. Busqué dos abogados y me dijeron que no me ayudaban, pero logré encontrar a uno que sí decidió ayudarme y acompañarme hoy (jueves) a presentar la denuncia”, comentó la mujer al ser consultada por ameliarueda.com.

La denuncia, que se tramita bajo el expediente 19-98-0994-PE, dice que los hechos se dieron en el 2015, en la casa de Arias. El ex mandatario, por medio de una mensaje de Facebook, invitó a la mujer a visitarlo con el argumento de que quería regalarle un libro.

“Él se puso frente a mí, se atravesó en la puerta que se encontraba cerrada, yo soy más alta que él, sin embargo, él me agarró la cabeza, yo andaba cabello suelto, me agarró, me acercó a la fuerza al cuerpo de él, luego con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en contra de mi voluntad, yo me quité, yo me quedé congelada, no sabía que decirle, lo único que se me ocurrió decirle fue ‘Don Oscar, ya tengo que irme’, me acerqué a la puerta, él no me hizo ni me dijo nada más, él lo que hizo fue apartarse, yo me quedé en shock, no esperaba algo así de una persona tan reconocida y a quien yo admiraba muchísimo”, dice la denuncia.

Esta es la segunda denuncia penal interpuesta contra el exmandatario por agresión sexual, la primera fue presentada el lunes anterior y fue dada a conocer por el Semanario Universidad y The New York Times. El caso corresponde a una psiquiatra que lo acusa de violación, denuncia rechazada por Arias Sánchez.

Posteriormente, dos periodista y la editora de un libro también hicieron público conductas de agresión sexual que aparentemente sufrieron por parte del ex presidente, quien este jueves se separó temporalmente del Partido Liberación Nacional (PLN).