Antonio Álvarez la emprende contra Leonardo Garnier por criticar a OAS

San José, 11 Feb (ElPaís.cr).- El ex diputado, ex ministro y ex candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), se sumó a la escuálida lista de dirigentes de su organización política que defienden al ex mandatario Óscar Arias Sánchez en varios casos de abuso sexual, denunciados en medios de comunicación y estrados judiciales.

Álvarez la emprendió contra el ex ministro de Educación y académico Leonardo Garnier en redes sociales y le reclamó ser “twittero”, así como acciones políticas, previas a la campaña electoral que lo llevó a la derrota en febrero de 2018.

“Me preguntó mi nieta que pensaba de lo dicho por Garnier sobre Oscar Arias, he de confesar que no sabía que había dicho, estoy consciente que él no es un académico sino, un twitero y no lo sigo en redes”.