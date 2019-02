Expertos destacan la importancia de la práctica y el cuidado de la actividad sexual

Málaga (España), 14 Feb. (EUROPA PRESS).- Expertos de Quirónsalud ha advertido sobre la importancia de la práctica y el cuidado de la actividad sexual, apuntando que la mejora de la presión arterial, del sistema inmune o de la piel, la disminución del estrés o el fortalecimiento del suelo pélvico se encuentran entre los beneficios de estas prácticas.

Según han informado desde el centro hospitalario, a través de un comunicado, el 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, se conmemora el Día Europeo de la Salud Sexual, cuyo objetivo es concienciar a la población sobre la importancia de la práctica y el cuidado de la actividad sexual.

Asimismo, han recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como “un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia”.

Los especialistas han señalado que a veces “pueden aparecer algunos trastornos, como infecciones de transmisión sexual (ITS), patologías cardiacas o crónicas, temor a un embarazo no deseado, disfunción, infertilidad, etcétera”.

Al respecto, el doctor Miguel Marcos, jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Málaga, ha apuntado que “con frecuencia, las disfunciones sexuales son consecuencia de un problema de salud, como la diabetes, la hipertensión o alteraciones del ámbito emocional”.

Así, han indicado que “un millón de personas contrae una ITS al día. Algunas ITS, como el herpes y la sífilis, pueden multiplicar el riesgo de contraer el VIH por tres o más”. “Las infecciones de transmisión sexual vienen registrando un preocupante y constante aumento en España, tanto es así que ya hay casos registrados de diversas ITS en menores de 15 años”, han lamentado.

Otras infecciones de transmisión sexual como el VIH, el virus del papiloma humano (VPH), la clamidia o el herpes genital “también presentan registros ascendentes, especialmente entre menores de 25 años, donde se concentra el 50 por ciento de los casos de ITS”, han asegurado.

Además, 290 millones de mujeres en el mundo están infectadas con el virus del papiloma humano (VPH), una de las ITS más comunes. Anualmente, la infección del VPH provoca 528.000 casos de cáncer cervicouterino y 266.000 defunciones.

Las infecciones de transmisión sexual no tratadas tienen repercusiones “importantes en la salud general de la persona afectada, pudiendo incluso comprometer la vida del paciente”, han advertido los expertos.

“En el caso de las mujeres, también afectan gravemente a su salud reproductiva, materna y neonatal, siendo la principal causa prevenible de infertilidad, además de multiplicar por diez el riesgo de adquisición y transmisión del VIH”, ha señalado el doctor José Amores, coresponsable del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Marbella.

Según el doctor Andrés Carlos López, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga, “entre el 75 y el 80 por ciento de las mujeres y los hombres sexualmente activos –también afecta a los hombres, aunque gran parte de la sociedad lo desconoce– estarán en contacto con el VPH en algún momento de sus vidas, pudiendo llegar a desarrollar, en el caso de las mujeres, cáncer de cuello de útero, anal, vulvar y vaginal o, en el caso de los varones, cáncer anal, genital, de pene u orofaríngeo”.

El doctor Andrés Carlos López apunta a “la prevención, el asesoramiento, la educación sexual o los sistemas de vigilancia y seguimiento como las herramientas fundamentales para afrontar este tipo de complicaciones”.

Entre los beneficiados por la actividad sexual está el corazón, ya que esta práctica “tiene una relación inversamente proporcional con la presencia de enfermedades cardiovasculares”.

Este tipo de ejercicio “disminuye el estrés y mejora la presión arterial, algunos de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares”, ha apuntado el doctor Antonio Esteban, jefe del servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga.

Los especialistas también han aludido a las ventajas sobre la piel, por el aumento de la hidratación; sobre el sistema inmune, evitando algunas enfermedades por el incremento en la producción de glóbulos blancos; o a nivel psicológico, por la segregación de hormonas que contribuyen a la felicidad o a un mejor descanso.

El jefe del servicio de Psicología del Hospital Quirónsalud Marbella, Antonio de Dios, ha señalado que “la liberación de hormonas, como endorfinas, oxitocina, serotonina y prolactina, actúan directamente sobre los circuitos de recompensa cerebrales y generan tranquilidad, euforia o incluso analgesia”.

