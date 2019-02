“Me tocó sin mi consentimiento”: directora de HRW sobre el expresidente Óscar Arias (Vídeo)

San José, 13 Feb (ElPaís.cr).- La directora de comunicaciones de Human Rights Watch, Emma Daly, señaló al exmandatario costarricense Óscar Arias Sánchez de mentir, cuando aseguró que nunca ha irrespetado la voluntad de una mujer.

Daly, ex corresponsal de medios en Costa Rica y Nicaragua, dijo que Arias “a mí me trató sin respeto, a mi dignidad, a mi autonomía física. No es verdad que nunca ha maltratado de ninguna manera a una mujer, porque me ha tocado a mí sin mi consentimiento”.

En declaraciones al programa Al Punto, de Univisión, Daly expresó que respalda a Alexandra Arce, la primera de varias que han señalado al ex presidente por supuestos abusos sexuales.

Este miércoles, Arias Sánchez se presentó ante la Fiscalía de Género que investiga dos denuncias, por parte de mujeres, por supuesto abuso sexual.