Óscar Arias muy golpeado tras audiencia en Fiscalía pide “comprensión”

San José, 13 Feb (ElPaís.cr).- “Les pido comprensión, porque no voy a dar ninguna declaración”, expresó Óscar Arias Sánchez, dos veces presidente de Costa Rica, al salir del Ministerio Público (Fiscalía), donde se le indaga por supuestos abusos sexuales, incluida una violación.

El ex mandatario, en su corta declaración, dijo que por recomendación de su abogado no se podía referir a la causa que le abrió la Fiscalía de Género, del Ministerio Público. Añadió que durante 50 años de vida pública siempre ha respondido todas las preguntas a periodistas, pero en este caso, reiteró, que sigue la recomendación de su abogado.

Arias abandonó la Fiscalía a las 8:50 am en compañía de Érick Ramos Fallas, su abogado.

“Existe una prohibición para referirse y por eso es que él no va a dar declaraciones”, dijo Ramos Fallas tras la audiencia de Arias Sánchez, ante la Fiscalía, que se prologó por 30 minutos.

El pasado 4 de febrero, una psiquiatra presentó una denuncia penal por una supuesta violación que habría tenido lugar en la casa de habitación de Arias, en diciembre de 2014. La mujer asistió al encuentro para entregarle al ex gobernante información sobre una campaña anti armas nucleares apoyada por una ONG para la cual trabajaba en ese momento.

Según la denuncia penal, el político la besó, el tocó los senos y la penetró con sus dedos sin su consentimiento.

Tres días después de que el Semanario Universidad y The New York Times dieran cuenta del relato, el medio AmeliaRueda.com dio a conocer de una segunda denuncia, presentada por una ex miss Costa Rica.

Los hechos descritos por la segunda mujer habrían ocurrido en abril de 2015, también en una reunión en el domicilio de Arias luego de que este le indicara que quería obsequiarle un libro.

Las dos denuncias forman parte del expediente 19-98-0994-PE, sin embargo, la segunda está cerca de prescribir, ya que se trata de un presunto abuso sexual, cuyo plazo es de cuatro años.

Sin embargo, tras la indagatoria, el Ministerio Público logra que el periodo se extienda por dos años en el caso de la ex miss y otros cinco en el de la psiquiatra, por tratarse de una aparente violación.

Uno de los abogados de la ex miss, Carlos Montero, dijo a periodistas que había mayor tranquilidad a partir de las gestiones realizadas por el órganos acusador del Estado.

A raíz de la denuncia de la psiquiatra, seis mujeres más tomaron la decisión de romper el silencio y hacer públicos otros casos de “tocamientos”.