La India va en serio y fulmina todas las importaciones de Pakistán

Los aranceles sobre todos los productos procedentes de Pakistán se aplicarán con efecto inmediato, según anunció el ministro de Finanzas indio, Arun Jaitley, desde su cuenta de Twitter. La medida llega un día después de que la India retirase a su vecino la condición de ‘nación más favorecida’ (MFN, por sus siglas en inglés), lo que desde 1996 había permitido a Pakistán vender sus productos a la India con unas tarifas de importación especialmente bajas.

India has withdrawn MFN status to Pakistan after the Pulwama incident. Upon withdrawal, basic customs duty on all goods exported from Pakistan to India has been raised to 200% with immediate effect. #Pulwama

— Arun Jaitley (@arunjaitley) 16 de febrero de 2019