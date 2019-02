Vaticano revela por qué el Papa levantó sanciones a Ernesto Cardenal

Managua, 19 Feb (ACI).- La Nunciatura Apostólica en Nicaragua publicó este 18 de febrero un comunicado que explica por qué el Papa Francisco levantó las sanciones impuestas a Ernesto Cardenal, sacerdote de 94 años suspendido a divinis por San Juan Pablo II en 1984 por entrar a la actividad política al formar parte del gobierno sandinista, algo prohibido por el derecho canónico.

“El Santo Padre ha concedido con benevolencia la absolución de todas las censuras canónicas impuestas al Rev.do Padre Ernesto Cardenal, acogiendo la petición que éste le había presentado recientemente, a través del Representante Pontificio en Nicaragua, de ser readmitido al ejercicio del ministerio presbiteral”, señala el comunicado que lleva la firma del Nuncio Apostólico en Nicaragua, Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag.

“El Padre Cardenal ha estado 35 años bajo suspensión del ejercicio del ministerio debido a su militancia política. El religioso aceptó su pena canónica que le fue impuesta y se ha atenido siempre a ella, sin llevar a cabo ninguna actividad pastoral. Además, había abandonado desde hace muchos años todo compromiso político”, concluye el texto.

El pedido de Ernesto Cardenal marca un cambio de postura del sacerdote que en enero de 2017, entrevistado por el periodista argentino Enrique Vázquez, afirmó que no quería recibir esta gracia, concedida días antes a Miguel D’Escoto, suspendido también en 1984.

“¡Eso es falso, solo fue así en el caso de Miguel D’Escoto! Nunca me levantaron la suspensión sacerdotal y no me interesa que me la levanten”, dijo en aquella oportunidad.

Cardenal está internado desde el 4 de enero en un Centro Médico de Managua debido a una infección renal.

Ernesto Cardenal, junto con otros sacerdotes como su hermano Fernando, Miguel D’Escoto y Edgard Parrales, fueron suspendidos a divinis en 1984 por hacer política partidaria, algo incompatible con el ministerio sacerdotal tal como establece el Código de Derecho Canónico.

La suspensión A Divinis es una pena canónica prevista en el canon 1333 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica (establecida en la edición de 1983). La frase latina A Divinis traducida de modo literal significa “de los [ministerios] divinos”, pero se interpreta y aplica como “lejos de lo divino”.

El nicaragüense colaboró activamente con la revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional que acabó con la dictadura de Anastasio Somoza. Fue nombrado ministro de Cultura el mismo día que los sandinistas vencieron, el 19 de julio de 1979. Ocupó este cargo hasta 1987.

Cardenal fue reprendido públicamente por San Juan Pablo II cuando este visitó Nicaragua en 1983, un año antes de ser suspendido. En la foto que pasó a la historia, se ve al Papa polaco serio ante el nicaragüense en posición de genuflexión y sonriente.

Tiempo después, Cardenal diría que Juan Pablo II le pidió que regularizara su situación.