San José, 25 Feb (ElPaís.cr).- “Ningún esfuerzo que haga el país para ordenar sus pesquerías, aprovechar y proteger la riqueza del mar tendrá éxito realmente si no está asociado con un esfuerzo concertado de luchar por la erradicación de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, expresó el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.

“Este flagelo socava nuestra riqueza pesquera y nuestra biodiversidad, agudiza los problemas de pobreza y escasas capturas que enfrentan nuestros pescadores”, agregó.

Las declaraciones las dio el mandatario al anunciar la reactivación de la Comisión Interinstitucional contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, con cuyos integrantes tuvo una sesión de trabajo este lunes en Casa Presidencial, que estuvo dirigida por el propio Presidente.

En el marco de estas acciones, la semana anterior se realizó un marco del taller entre el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que analizó alternativas con el fin de establecer una estrategia nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada (INDNR).

Las conclusiones del Taller serán analizadas por la Comisión, la cual deberá presentar un plan y un cronograma de trabajo ante la Presidencia de la República y los jerarcas respectivos en un mes plazo contado a partir de este lunes.

La estrategia deberá contemplar la suscripción de convenios de cooperación con diferentes organizaciones internacionales, entre ellas Global Fishing Watch, para el apoyo en control satelital. Asimismo, la elaboración de un protocolo tanto para la actuación inmediata en casos de pesca ilegal no denunciada como para la recolección de prueba aérea.

La Comisión, coordinada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), está conformada además por representantes de la Presidencia de la República, INCOPESCA, el Ministerio de Seguridad Pública, Servicio Nacional de Guardacostas y Vigilancia Aérea, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial por medio de la Fiscalía Ambiental, el Banco Central de Costa Rica y un experto externo en materia de conservación y protección de recursos pesqueros.

“Queremos orientar acciones de mejora en nuestra plataforma de monitoreo satelital, a fin de detectar de manera oportuna y correcta casos de pesca ilegal y otros delitos contra la regulación pesquera que se convierten en una amenaza grave a los esfuerzos de aprovechamiento sostenible de los recursos de nuestros mares”, dijo al respecto Moisés Mug Villanueva, presidente ejecutivo del INCOPESCA.

Una de las acciones propuestas busca, precisamente, mejorar las capacidades actuales de la plataforma del Centro de Monitoreo Satelital de INCOPESCA -que desde 2010 controla los barcos atuneros extranjeros y las flotas nacionales palangreras- y enlazarlo con el que eventualmente desarrolle el Servicio Nacional de Guardacostas.

También se impulsarán protocolos de actuación conjunta entre las entidades y alianzas estratégicas con los países vecinos que sufren este flagelo.

Como parte de la estrategia que impulsa el Gobierno, el personal del Instituto ha recibido capacitación para combatir la pesca ilegal, en el marco del Tratado de Medidas de Estado Rector de Puertos (MERP).

Además, se han adquirido buques avanzados de vigilancia en alta mar, lo que ha permitido mejorar sustantivamente el control y vigilancia del Servicio Nacional de Guardacostas.