Costa Rica no firma declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela

San José, 25 Feb (ElPaís.cr).- El Gobierno de Costa Rica declinó firmar la declaración del Grupo de Lima sobre Venezuela y declaró que “mantiene su irrevocable compromiso con los mecanismos de solución pacífica de los conflictos”.

“Costa Rica reafirma su defensa histórica de los principios de la paz, la democracia y los derechos humanos y en su condición de nación desarmada, mantiene su irrevocable compromiso con los mecanismos de solución pacífica de los conflictos, la diplomacia, las herramientas del derecho internacional y el multilateralismo para resolver la crisis en Venezuela”, indicó un comunicado de la Cancillería costarricense.

Añadió que “nuestro país rechaza firmemente cualquier curso de acción que implique el ejercicio de la violencia contra el pueblo venezolano, el uso de la fuerza o la intervención militar en Venezuela y aboga por la realización de nuevas elecciones en el más breve plazo con la participación de todos los actores políticos y con las garantías y estándares internacionales para una transición democrática y pacífica”.

El Grupo de Lima mantuvo un encuentro Ministerial el lunes 25 de febrero 2019, en Bogotá, Colombia, “en el cual nuestro país estuvo representado por el Encargado de Negocios a.í. en Colombia, Alexis Coto”.

El encuentro emitió una Declaración denominada “Declaración del Grupo de Lima en apoyo al proceso de transición democrática y la reconstrucción de Venezuela”,

“Costa Rica continúa apoyando los principios fundacionales del Grupo de Lima como el no reconocimiento del resultado del proceso electoral realizado en 2018 en Venezuela, ha reconocido claramente a Juan Guaidó como presidente interino y ha acreditado a su representante diplomática. Sin embargo, no pudo acompañar en esta reunión la Declaración del Grupo de Lima, del que continúa siento parte. En anteriores ocasiones diversos países del Grupo de Lima no han podido acompañar una Declaración del Grupo”, aclaró.

La decisión de Costa Rica se fundamentó en los siguientes motivos: “En primer término, considera indispensable que en esta situación se permita el acceso de la ayuda humanitaria. No obstante, para prevenir al máximo la violencia, y que el acceso de la ayuda sea seguro y efectivo, es importante que todos los esfuerzos de ayuda humanitaria que se lleven a cabo en Venezuela, se realicen en línea con los principios internacionales de la ayuda humanitaria (humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa)”.

“En ese sentido ayer (24 de febrero) el Gobierno de Costa Rica deploró la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte del régimen de Nicolás Maduro, que ha dejado víctimas mortales y numerosos heridos en las fronteras con Brasil y Colombia, tras los intentos de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela”, resaltó.

Además, “Costa Rica hace un llamado al régimen de Maduro para que permita la entrada de la ayuda humanitaria y evitar el sufrimiento de la población de Venezuela y a la comunidad internacional a colaborar en este esfuerzo respetando los principios internacionales de la ayuda humanitaria”.

“En segundo lugar, para que la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela, sea abierta a la participación de todas las fuerzas políticas, las mismas deben realizarse tomando en cuenta a todos los actores políticos. Considerando a todos los sectores, se podrá prevenir mayor violencia y sufrimiento del pueblo venezolano”.

“Costa Rica seguirá comprometida participando de todos aquellos esfuerzos diplomáticos e instancias encaminadas a abrir los contactos entre las partes apoyando el restablecimiento pacífico del orden constitucional en Venezuela y el respeto de los derechos humanos”, concluye la nota de la Cancillería costarricense.