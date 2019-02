¿Y dónde están las loras?

Que triste y desolado paisaje lunar el de Crucitas, ahora no hay una mina: hay cientos de minitas. Se ha llenado de coligalleros y tan extranjeros como los de Infinito Gold: aquellos canadienses, estos nicaragüenses. ¿Dónde están los ecologistas? ¿Hacía donde emigraron? ¿Se fueron con las loras? No lo sé, o andaran ahora tratando de hacer una nueva cruzada, cualquier tipo de cruzada, porque lo importante, querido Morita, es hacer la vida imposible al gobierno, cualquier gobierno es bueno para joderlo, recuerde Morita que lo importante es joder, no dejar en paz al gobierno, y si cambia de manos: vamos por y contra el nuevo gobierno, sin contar los que se coloquen en el paraíso de la política, no olvide Morita que la cosa es protestar, pero eso si de lunes a viernes, porque el “finde” es para beber guarito y birras con chifrijo de boca. ¿Que ahora Maduro no puede ayudar? No te preocupes Morita que para eso está Chayito. Ah, y no me preguntes por las loras, ellas seguro habrán cambiado la ruta ante el temor de cientos de coligalleros y porque las aguas donde bebíamos están llenas de cianuro y nos podríamos morir todas, busquemos otra ruta, al fin de cuentas esa es nuestra eterna historia ante los desafíos del hombre, antes nos agarraban con piedras para cortarnos las alas y vendernos en San José como cotorras, allá al menos teníamos la comida asegurada y la protección de la jaba contra el gato, y si tenemos oportunidad retro tendremos Jaba también.

El destino ha demostrado que el número de tontos es infinito, y parodiando a Bertrand Russell, aunque cincuenta millones digan una estupidez, seguirá siendo una estupidez. ALCOA, las luchas contra el gigante explotador del aluminio en San Isidro, lanzó muchos de nuestros fráters al mundillo de la política y se hicieron muy ricos en ese molote y “metiendo la mano sin que los pique el gusano”, le sacaron millones al estado y los muchachos de San Isidro se fueron a la propia cuna del imperio, allá se volvieron a casar con una macha y andan en un colae’pato flamante, mandan harinilla para Pérez, Morita, y entonces ¿cuál fue la bronca? Ninguna Morita, por eso ya no nos importa Crucitas, muchos Compas se colaron en este gobierno y bueno, a pulsearla, así es la vida. Morita, échemele ojo al próximo relinche, porque en ese trataré de trascender para volar en busca de una curul después de este gobierno, o un ministerio, o una autónoma o últimamente un brete en el MOP, o si no mándenme a un consuladito, pero cerca porque añoro los tápiz y nuestro chifrijo.

Lo importante de las protestas es que son una fuente inagotable de botellas, de guaro y políticas, siempre habrá porqué protestar, ¿acaso no lo hicieron los de la Bastilla? ¿Que qué ganaron? Ganaron espacio en la vida política, claro con la excepción de los guillotinados primero y después los arrasados por el enano de Córcega, nos echamos en los brazos de Hitler y no solo sobrevivimos, seguimos trabajando incluso después de él, vinieron cambios y nuestra increíble capacidad de metamorfosis, nos lleva a estar siempre al pie del estado: L’ÉTAT – C’EST NOUS, Morita, ¿o acaso no dijo eso Vladimir Lenin nuestro Compa? Ahí está el dinero, para las birrillas y el guaris con chifrijo. La disco o el antro, bailongo y vacilando, o ¿no somos para eso el país mas feliz del mundo?

¿Las loras? ¿Cuáles loras? Ah ya, esas, esas no volverán, son caprichosas. Ya viste que el mismo Oscar se zafó de la pesca, lo absolvieron por default, eso lo supimos siempre o acaso no fue gracias a su decreto que pudimos agarrar brete con Caliche y antes con Luisgui. Debe entender que la vida es dura, Morita, y a ponerse águila (no lora, águila), porque ya casi comienza el nuevo burumbum y ahí está el bille. No le saques el lomo a la protesta, recordá que hay que comer, Morita, además unos nacimos para ser oposición.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico