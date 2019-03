Los Su-30 y F-16 se enfrentan en la batalla aérea entre la India y Pakistán

Según la información proporcionada por los periodistas locales, 24 aviones pakistaníes se enfrentaron a ocho indios en el reciente enfrentamiento aéreo. Entre otros, Pakistán levantó al cielo ocho F-16 estadounidenses, cuatro Mirage III franceses y otros cuatro JF-17 Thunders chino-pakistanís. La India, a su vez, usó solo cuatro Su-30MK rusos, un par de Mirage 2000 franceses y la misma cantidad de MiG-21 rusos.

Como se señaló, los pilotos indios interceptaron y persiguieron a los cazas pakistaníes luego de que estos lanzaran bombas guiadas sobre objetivos militares de la India a lo largo de la línea de contacto en Cachemira.

As We Said “We will surprise you differently”

IAF fighter jet Has been shot down by PAF in Central Kashmir #Budgam, 2 pilots dead #PakistanZindabad #PakistanArmyZindabad pic.twitter.com/rcQKWvBgZ5

