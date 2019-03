Huelga en el sector público

Se emitió la Ley de Reforma Procesal Laboral. Intervino todo el mundo. Es fruto de los mismos partidos políticos que hoy se rasgan las vestiduras (menos uno, claro). La nota principal de esa reforma, en cuanto nos interesa aquí, es la privatización del empleo en el sector público, en la parte que faltaba, sea en el (propiamente dicho) empleo público. Mil veces señalamos que privatizar el empleo público era una atrocidad. Es más, es inconstitucional. Pero se hizo. ¿Miedo?

Viene la primera prueba de fuego, la “Huelga Nacional del 18”. “Nacional”, solo en cuanto entraron los sindicatos del Sector Público. La huelga fue para que no pasara la ley del “Paquete Fiscal”. O sea, fue una huelga contra los Diputados, que (se supone) son los que mandan en la Asamblea Legislativa, que es la que (formalmente) dicta las leyes.

La jurisprudencia que se está sentando (hasta donde está publicado), señala varias cosas: que la distribución de combustibles de Recope no es servicio esencial; que tampoco lo es la educación formal; que cabe la huelga para que no pasen leyes; que aunque se aprueben las leyes la huelga es legal hasta que no se defina su carácter con cosa juzgada; que actos vandálicos y delictivos no es nada si no hay prueba fehaciente directa de quiénes los cometieron; que no se pueden rebajar salarios mientras se define por sentencia.

Por supuesto que no vamos a discutir aquí el fondo. No es la sede apropiada. Mas está claro que estos fallos demuestran que no más se aplicó la ley no sirvió. Es así como ahora llueven ideas de reforma. Todo por qué, por la miope visión de creer que el empleo en el Sector Público se puede privatizar. Sigan jugando. La cosa apenas empieza. La huelga es apenas un temita. Y el problema con estas democracias es que pasa este año y ya nadie querrá hablar de reformas “sustanciales”, de las que pueden restar votos. Nos estamos jodiendo solitos. Pero no caeremos en los mismos huecos donde cayeron Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Dr. Mauro Murillo A. es Abogado