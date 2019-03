Guaidó pide bloquear las cuentas de Maduro en un banco inventado llamado Lexus Vovanial

Moscú, 14 mar (Sputnik).- Los bromistas rusos Vován (Vladímir Kuznetsov) y Lexus (Alekséi Stoliarov) engañaron por teléfono al autoproclamado “presidente interino” de Venezuela, Juan Guaidó.

En la conversación telefónica, Vován y Lexus, que se hicieron pasar por el presidente de Suiza, Ueli Maurer, aseguraron a Guaidó que Nicolás Maduro poseía “enormes cuentas” en bancos suizos, entre ellos uno que no existe y que los bromistas bautizaron como Lexus Vovanial.

Ante tamaña afirmación, Guaidó pidió a los bromistas bloquear las cuentas de Maduro que a su vez le pidieron que para ello tenía que realizar una solicitud por escrito: aceptó la propuesta y envió la carta, que fue publicada por Vován y Lexus.

En ese texto, la Asamblea Nacional de Venezuela, Parlamento en desacato desde 2016, se dirige a Maurer para “requerir su valiosa colaboración y cooperación, en el sentido de que su gobierno provea oficialmente lo conducente para la protección y/o bloqueo de activos del Estado Venezolano en su país, Suiza”.

En particular, la carta pide bloquear las cuentas en las siguientes instituciones financieras: Credit Suisse Ltd, UBS Ltd, Migros bank Ltd, Valiant bank Ltd, Basler Kantonalbank Ltd, Bank Vontobel Ltd, Lexus Vovanial bank Ltd (ficticio) y Bank CIC (Scweiz) Ltd.

En la conversación telefónica, los bromistas preguntaron a Guaidó si tenía previsto revisar las relaciones con países como Rusia y China en caso de que “se haga con el control total” del poder en Venezuela y el líder opositor contestó que su intención era “tratar de regularizar todas las relaciones diplomáticas que lamentablemente el régimen de Maduro ha bloqueado o les ha dado intereses personales y no los de la república”.

Vován y Lexus preguntaron también cuándo planea Guaidó convocar nuevas elecciones en Venezuela, a lo que respondió que “una elección realmente libre con todos los pasos que requiere” podría celebrarse dentro de entre seis y nueve meses.

Después de que los bromistas afirmaran que la embajada venezolana podría estar manteniendo “negociaciones secretas” para que Maduro obtuviera un pasaporte suizo y se refugiara en ese país, Guaidó dijo que “lo mejor que pudiera pasar es obviamente una elección pactada, pero hoy con la crisis que hay, incluso la inseguridad que hay sobre Maduro y el poco respaldo que tiene, incluso militar, la mejor opción sería la salida”.

El autoproclamado presidente interino aseguró además que no tiene previsto matar a Maduro.

“¡No, no, por Dios!”, exclamó Guaidó.

Días antes, Vován y Lexus, haciéndose pasar también por el presidente suizo, conversaron por teléfono con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, quien llamó a congelar todos los activos venezolanos.

El diputado Juan Guaidó fue elegido presidente de la opositora Asamblea Nacional el pasado 5 de enero.

El 23 de enero, dos días después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, el diputado se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela, apelando a un artículo de la Constitución que prevé la figura en caso de que exista un vacío de poder, pero no bajo el argumento de “usurpación del cargo”, como alegó Guaidó.

Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que la oposición boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

Guaidó fue reconocido de inmediato por los EEUU, a los que se sumaron unos 50 países.

Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros países, siguen apoyando al Gobierno de Maduro.

México y Uruguay se negaron a reconocer a Guaidó, se declararon neutrales y propusieron un diálogo entre las partes para superar la crisis. (Sputnik)