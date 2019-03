Presidente mexicano ve natural reunirse con yerno de Trump en casa de gerente de Televisa

Ciudad de México, 21 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que era normal haber sostenido el martes una reunión amistosa con un asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, en la residencia del copresidente de la principal cadena de televisión nacional, Televisa, Bernardo Gómez.

“Lo hicimos así porque consideramos normal hacerlo en ese plan de amistad; cenamos, no fue una reunión rígida ni acartonada, sino una conversación circular como son a veces estas reuniones muy importantes, por eso se decidió así, había testigos y lo informamos”, dijo este jueves López Obrador a una pregunta de la prensa.

López Obrador relató en conferencia de prensa que “se tiene amistad entre las partes, fue en ese ambiente de amistad que nos sentimos cómodos”.

La cena, a la que también asistieron el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el encargado de negocios de la embajada estadounidense, John Creame, se centró en una prometida inversión estadounidense de 10.000 millones de dólares para México y Centroamérica, y en el proceso de ratificación del nuevo tratado comercial de México, EEUU, Canadá (T-MEC).

La inusual reunión en casa del empresario que desde hace 20 años es vicepresidente de la poderosa televisora y copresidente de Grupo Televisa desde octubre de 2017, fue muy criticada por la oposición, porque se habrían tratado temas de seguridad nacional ante particulares.

“Acepté porque no me quita nada, porque soy respetuoso de la investidura presidencial, si fuese a hacer algo indigno, entonces no podría reunirme en ningún lado con nadie, y tengo mi autoridad moral para asistir a cualquier encuentro”, replicó el jefe de Estado.

López Obrador había revelado el miércoles el lugar en que se realizó la cena hasta las 23:00 (05:00 GMT) de la noche del martes, pero este jueves precisó el horario y detalles ante la ola de cuestionamientos.

“Se hizo en una casa particular de un amigo en común, porque se ajustó el horario, él (Kushner), que viajó de EEUU solo a este encuentro, tenía su agenda, igual yo tenía compromisos; y se podía llevar a cabo esa reunión a las 8:00 de la noche, estuvimos hasta las 10:30 de la noche, muy tarde, por las labores que uno realiza”, precisó.

El presidente dijo que las críticas en los medios y en el Congreso se deben a que “hay celos y sentimientos, yo los entiendo; pero ya, abrazos, amor y paz, que no haya tantos celos, ni resentimiento, me llevo bien con todos y tenemos que reconciliarnos”, agregó.

Sobre el T-MEC, el presidente reafirmó a Kushner “nuestro compromiso de que se debe ratificar ese tratado, porque hay cosas que benefician al país”.

Una relación singular

López Obrador agregó que su movimiento “también implica la reconciliación nacional, y lo importante es que con el Gobierno de EEUU se mantiene una relación de amistad”.

Esgrimió que “tener una relación de amistad y de respeto mutuo (con EEUU) es fundamental, México, con todo respeto, no es Brasil ni Italia”, a pesar de que “Roma fue “la cuna de la civilización occidental, como Grecia y Atenas”, comparó.

“Brasil es importantísimo, una gran nación, un gran pueblo; pero nosotros, por razones de geopolítica, tenemos que mantener un cuidado mayor de nuestra relación con EEUU, somos vecinos”, subrayó.

Argumentó además que, a diferencia de Brasil, Italia o Francia, los dos países norteamericanos tienen 3.180 kilómetros de frontera común y que 24 millones de mexicanos viven en EEUU, sin mencionar que 11 millones son indocumentados.

“Tenemos estrechas relaciones económicas, comerciales, compartimos historias de confrontación y también momentos de amistad y solidaridad, es una relación equivalente a la relación que debemos tener también, por cuestiones históricas, geopolíticas y culturales, con nuestra América como decía (José) Martí” el prócer de la independencia cubana, contrastó.

El mandatario dijo finalmente que no hubo fotografías de la cena porque “no fue del todo formal, no fue acartonada, sino una conversación abierta, y no todo el que ayuda lo hace siempre por un interés; ya sé que son temas interesantes de reflexión, ofrecieron que podía ser allí y acepté así”, zanjó.

Para frenar la inmigración hacia EEUU, el nuevo Gobierno mexicano busca un acuerdo de inversión estadounidense de 5.000 millones de dólares en el sureste del país, y otro por un monto igual para la vecina Centroamérica. (Sputnik)