Roban el alambre de púas que EE.UU. colocó en la frontera con México y lo venden en Tijuana

Ciudad de México, 21 mar (RT/Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó en noviembre pasado el reforzamiento de la cerca de seguridad que separa San Diego, en California, de la ciudad mexicana de Tijuana. El objetivo era evitar la entrada a su país de las caravanas de migrantes que partieron de Centroamérica. Sin embargo, parte del alambre de púas que se instaló fue robado y tuvo otro destino.



Delincuentes rompieron algunos tramos del vallado y lo vendieron a vecinos del barrio Colonia Libertad que buscaban proteger sus viviendas. “​Sabemos del robo de la concertina por las autoridades de EE.UU., que nos han solicitado ayuda a través del personal de enlace”, expresó Marco Antonio Sotomayor Amezcua, secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana.

The Fake News is showing old footage of people climbing over our Ocean Area Fence. This is what it really looks like – no climbers anymore under our Administration! pic.twitter.com/CD4ltRePML

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de noviembre de 2018