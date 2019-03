Guatemala vence a Costa Rica con un golazo de Stefano Cincotta y gran actuación de Nicholas Hagen

Ciudad de Guatemala, 22 mar (Prensalibre.com).- Stefano Cincotta anotó el gol de la victoria de Guatemala en el amistoso contra la Selección de Costa Rica, el lateral izquierdo guatemalteco venció la portería defendida por el portero del Real Madrid, Keylor Navas.

Era el minuto 31 del primer tiempo cuando el jugador de Guastatoya con un potente zurdazo mando el balón a dormir al fondo de la portería defendida por Keylor Navas.

Cincotta grito su anotación con el corazón y celebró con las más de 18 mil almas presentes en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Hace unos días cuando comenzó el ciclo de trabajo bajo las órdenes de Amarini Villatoro, Cincotta le pidió a los aficionados que a pesar de los malos resultados no dejaran de creer.

“No pierdan la esperanza, nosotros siempre nos estamos esforzando y tratamos de hacer lo mejor para la selección. Primero Dios espero que nos apoyen siempre”, fueron las palabras del número ocho de la Azul y Blanco en esa ocasión.

Este es el tercer tanto de Cincotta con la Bicolor, uno contra San Vicente y las Granadinas, otro contra Antigua y Barbuda y este contra Costa Rica, el cual es el primero en tierras guatemaltecas.

Los jugadores de la Selección de Guatemala celebran el gol de Cincotta. (Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza)

Cincotta salió del terreno de juego al minuto 73, en su lugar ingresó Eduardo Soto, la afición lo ovacionó.

“No me importa contra quien jugamos, no importan los rivales, podemos hacer buenos partidos. “El gol es algo fantástico, algo que Dios me regaló hoy, estamos muy felices de estar aquí”, indicó Cincotta al finalizar el juego.

“La clave es el profe Amarini que me ha enseñado muchas cosas”, resaltó Cincotta.



Nicholas Hagen también fue determinante en el partido con tres atajadas fundamentales que mantuvieron sin goles la portería de Guatemala.

Este fue el debut de Hagen en el estadio Doroteo Guamuch Flores con la Bicolor. Después de una larga espera el portero de Municipal, el que desde hace mucho tiempo se dice que es el llamado a ser el portero titular de la Selección de Guatemala vive su noche soñada.

Al finalizar el partido Alejandro Galindo agradeció a toda la afición que se hizo presente. “Una vez lo dije que este sea el inicio para salir de los dos años que estuvimos con las piernas cortadas”, señaló Galindo, quien resaltó que ahora le dan vuelta a la página para concentrarse en el amistoso del próximo martes contra la Selección de Nicaragua.