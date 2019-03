La vida en los altos de del Golán no cambiará mucho desde hoy

Jerusalén, 22 mar (Sputnik).- El reconocimiento de la soberanía israelí de los altos del Golán por parte de Estados Unidos no cambiará mucho la situación de los más de 18.000 colonos judíos y 16.000 drusos sirios que viven en esa región fronteriza.

Aunque la comunidad internacional no reconozca la anexión, los altos del Golán seguirán siendo un lugar especial de Israel donde el gobierno invierte constantemente para aumentar la población judía.

El reconocimiento de Estados Unidos es ante todo una medida destinada a facilitar la reelección del primer ministro Benjamín Netanyahu en los inminentes comicios del 9 de abril.

Los medios israelíes dicen que es un “regalo” de Donald Trump, y acto seguido hablan de los “tres regalos” que el presidente estadounidense le ha hecho a Netanyahu en el plazo de poco más de dos años.

El primer gran regalo fue apartarse del acuerdo nuclear con Irán y el segundo trasladar la embajada estadounidense desde Tel Aviv a Jerusalén.

Los tres regalos a Netanyahu muestran con claridad que la administración de Trump sigue una política exterior unilateral y sin tener en cuenta la opinión de sus socios, especialmente de sus socios europeos.

El diario Haaretz de Tel Aviv dice este viernes que Netanyahu negoció con Siria sobre el Golán hasta antes del inicio del conflicto en este país en marzo de 2011.

Esto solo prueba que los israelíes nunca han descartado las negociaciones con los sirios, aunque no demuestra que hayan ido en serio nunca.

Lo mismo ocurre con los palestinos: Netanyahu no se niega a negociar con los palestinos, lo que no quiere es abandonar Cisjordania y Jerusalén este, y por eso, como en el Golán, no deja de enviar colonos judíos a los territorios ocupados.

Está claro que mientras el presidente Trump siga en la Casa Blanca, Israel va a contar con un socio privilegiado que le permite hacer todo lo que quiere.

Esta es la realidad del día a día de los últimos dos años y nada indica que vaya a cambiar en el futuro.

Al contrario, los piropos que se lanzan sin descanso los dos mandatarios sugieren que esa alianza seguirá siendo estrecha.

Una de las peores consecuencias de la alianza es la precaria situación que se vive en Oriente Próximo, donde los conflictos se suceden y se alimentan desde el extranjero como si hubiera necesidad de poner todo patas arriba.

El reconocimiento de la soberanía israelí sobre los altos del Golán es simplemente otro síntoma de la inestabilidad en Oriente Próximo que se alimenta desde Occidente.