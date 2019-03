En la conservación del agua, la UCR fortalece la organización comunitaria

San José, 23 mar (ODI/UCR).- En materia de gestión y conservación del recurso hídrico el mundo tiene las horas contadas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) en su último informe sobre el tema presentado este 19 de marzo en Ginebra, levantó la voz de alerta ante estimaciones que para el año 2050, el 25% de la población global –unos 9800 millones de habitantes, según las proyecciones demográficas– vivirá en regiones con escasez crónica.

Dicho informe es una de las actividades globales con motivo del Día Mundial del Agua, para el que cada 22 de marzo se organizan en torno a la conservación del recurso hídrico en el mundo.

Cada región tiene sus propios desafíos. En el caso del istmo centroamericano desde hace siete años la ONU la clasificó como área bajo estrés hídrico, debido a los problemas en la infraestructura adecuada para la distribución, saneamiento y acceso a todas las poblaciones.

Costa Rica, pese a ser considerada un nación rica en recursos hídricos, también carece de la infraestructura para una distribución equitativa y tiene múltiples obras pendientes en saneamiento del agua. Además, la gestión del agua en el país se caracteriza por el enmarañamiento del ordenamiento jurídico y la falta de claridad de competencias de las instituciones involucradas en su regulación.

Los retos para Costa Rica están planteados, y aún no se toman las acciones necesarias y urgentes. Según el Dr. Christian Birkel, director del Observatorio del Agua y Cambio Global de la Universidad de Costa Rica (ED-3319), no existe “información sistemática sobre cantidad y calidad de agua, y si la hay está secuestrada y sin acceso para la sociedad. Esto conlleva a que no hay un balance hidrológico de las cuencas del país para estudios básicos de la demanda y disponibilidad. Otro falencia ha sido la pausa en la reforma de una legislación antigua [Ley de Aguas de 1942] para reconocer las cuencas como unidad natural de la gestión integrada del recurso hídrico”.

El ED-3319 es un proyecto de Acción Social de la Escuela de Geografía de la UCR que entró en vigencia en marzo del año 2018, y a la fecha, explicó Birkel, se han logrado “múltiples publicaciones académicas en revistas internacionales, atraer fondos externos para realizar trabajos, producir material educacional en la temática de hidrología y pudimos lanzar un proyecto con comunidades y actores en cuencas del río San Carlos”.

Este observatorio trabaja intensamente con otras unidades de investigación de la UCR, la Universidad Nacional, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y otras universidades latinoamericanas como la Nacional Autónoma de México; la Javeriana de Colombia; la de Cuenca, Ecuador, y de la Frontera, en Temuco, Chile. También se lograron intercambios académicos y científicos con la Universidad Tecnológica de Colonia-Alemania; la de Aberdeen, Escocia y en Australia con las casas de estudios superiores Charles Darwin y James Cook.

En el ámbito nacional, el observatorio ha logrado alianzas de cooperación con asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales (conocidas como Asadas), organizaciones comunitarias en San Carlos, municipalidades, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) y Fundecor.

Compromiso universitario

Salvaguardar el agua para las siguientes décadas es un compromiso asumido por la UCR desde diversas modalidades de vinculación universidad-sociedad y que responde al mandato del artículo 4 de su Estatuto Orgánico.

Una gran diversidad de proyectos de Acción Social apoyan a organizaciones vinculadas con la conservación de los recursos indispensables para mantener los mantos acuíferos y la gestión de acueductos comunitarios.

Uno de ellos es el proyecto denominado “Gestión comunitaria del agua desde el manejo de cuencas hidrográficas” (TC-655) de la Escuela de Geografía. Este se dirige a mejorar la coordinación entre acueductos ubicados a lo largo de una misma cuenca hidrográfica. Mediante sesiones de trabajo se favorece el uso sostenible del agua por parte de las comunidades que viven en la subcuenca media del río Coto Brus, en la zona sur.

Habitantes de las comunidades Gutiérrez Brown, El Carmen, Biolley, La Lucha y Potrero Grande comparten en este espacio sus experiencias, conocimientos y reciben asesoría de parte del personal de investigación de la Escuela de Geografía y estudiantes de la UCR.

Por su parte, el Recinto de Turrialba con su proyecto “Gestión Ambiental: Herramienta para el desarrollo de una cultura ambiental” (TC-627) promueve acciones tendientes a fomentar una cultura ambiental en armonía con los ecosistemas de la región.

Otros proyectos se orientan hacia la educación continua de personas que trabajan en la gestión del recurso hídrico. Desde el 2010 la Maestría en Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos coordina el proyecto “Gestión y entendimiento del flujo de las aguas subterráneas” (ED-2799). Este ha mantenido “una conexión con la sociedad y por lo tanto es un espacio para conocer las necesidades del sector aportando herramientas y conocimientos para apoyar la actualización y capacitación de profesionales. Nos ha brindado retroalimentación del quehacer universitario hacia la sociedad, lo cual es clave para fortalecer las líneas de acción en torno a la búsqueda de soluciones en torno a la contaminación ambiental”, dijo la magister Ingrid Vargas Azofeifa, docente responsable de este proyecto.

El 22 de marzo del 2019 el Observatorio del Agua y Cambio Global de la UCR (ED-3319) lanzó su primer sitio web que brindará información gratuita sobre los recursos hídricos, como datos, mapas, herramientas, material educativo y de capacitación.

Con motivo de este lanzamiento, el observatorio realizó una sesión formativa con 80 escolares de Venecia, San Carlos sobre el tema del ciclo hidrológico, durante la Feria del Agua, organizada por la Asada de ese lugar.

Para acceder a este nuevo sitio siga este enlace.

(*) Eduardo Muñoz Sequeira, Periodista Vicerrectoría de Acción Social