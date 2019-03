La guerra entre Huawei y Washington por el mercado global del 5G

Washington, 23 mar (RT/Sputnik).- La última semana de febrero, en Barcelona se celebró la feria de telecomunicaciones MWC 2019, la más grande del mundo. Este año, la delegación más numerosa llegó a España desde EE.UU.: funcionarios de alto rango del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa y del Departamento de Comercio, de la Agencia para el Desarrollo Internacional y otras organizaciones gubernamentales.

Este impresionante ‘batallón’ atravesó el océano para persuadir a los operadores de telecomunicaciones de otros países de que no cooperen con la compañía china Huawei Technologies Co., irónicamente, no solo uno de los participantes más grandes de la feria, sino también uno de sus principales patrocinadores.

Washington acusa al gigante tecnológico de espiar para el Gobierno chino. Huawei es el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones. Otra área de su dominio es la tecnología móvil de quinta generación (5G). La compañía también se encuentra entre los tres principales fabricantes de teléfonos inteligentes. Los ingresos de Huawei para 2018, según datos preliminares, fueron de 108.500 millones de dólares (un aumento del 21 % respecto al año anterior).

Buena publicidad

El espionaje es la principal acusación contra Huawei presentada por EE.UU., pero no es la única. Los estadounidenses acusan a la compañía china de robar propiedad intelectual y violar las sanciones estadounidenses contra Irán. Esto se le incrimina a la directora financiera de Huawei y la hija de su fundador, Meng Wanzhou, quien fue arrestada a solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU. el 1 de diciembre de 2018 en Canadá.

Huawei, a su vez, demandó al Gobierno de EE.UU., acusándolo de prohibir ilegalmente a las compañías estadounidenses comprar sus equipos.

Hasta 2018, Huawei era poco conocida fuera de China. Pero en los tres meses transcurridos desde la detención de Meng Wanzhou, los ataques contra la empresa le hicieron, irónicamente, buena publicidad. Ahora es una de las compañías más famosas del planeta.