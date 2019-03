“¡No pasarán!” Alfredo Jalife-Rahme revela por qué Twitter bloqueó su cuenta (vídeo)

“Yo estoy consagrando la verdad. Sé que les indispuso que haya yo retado a Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Krauze a transparentar como la cementera mafiosa de Cemex fue rescatada con dinero ciudadano. (…) No me doblegarán. Lo único que concluyo es que seguiré exponiendo a mi juicio lo que es la verdad, usaré redes alternas. Lo vemos como concluye esto en Twitter, no es la primera vez que me lo hacen”, declaró Rahme a Sputnik.

Jalife-Rahme recordó cómo el político mexicano Luis Videgaray le hizo lo mismo en el 2004 por su postura por la reforma energética.

“Yo nunca me victimicé, que no es mi estilo como Krauze”, enfatizó.

Ciudad de México. Sputnik Además, Alfredo Jalife-Rahme agradeció el apoyo masivo de sus seguidores y de la agencia Sputnik que, según su opinión, es el medio de mayor alcance geoestratégico de Rusia.

Twitter bloqueó esta semana la cuenta del reconocido columnista de Sputnik y muchos internautas se enfurecieron a tal punto que la etiqueta #TwitterRegresaAJalife estuvo entre las populares de México. (Sputnik)