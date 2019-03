Pánico y evacuación en el parque Disneyland de París (vídeos)

Según reportes posteriores, se trató de un problema con un elevador que asustó a las multitudes y para el momento no hay peligro alguno.

“Se trató de una falsa alarma”, señalaron internautas y medios en redes sociales.

BREAKING: Technical problems with an elevator caused panic at Disneyland Paris. There is no threat. People are slowly being let back in. pic.twitter.com/4isbhcoleh

— Breaking News Global (@BreakingNAlerts) 23 de marzo de 2019