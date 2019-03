Sin acusación contra Trump: Reacciones al informe de Mueller sobre la presunta trama rusa

Washington, 23 mar (RT/Sputnik).- Después de casi dos años de investigar la supuesta colusión del presidente Donald Trump con Rusia durante las elecciones de 2016, el asesor especial Robert Mueller entregó el viernes su informe final al fiscal general William Barr para su revisión.

Aunque los detalles del mismo siguen siendo un misterio al que solo pueden acceder unos pocos funcionarios, la conclusión clave es que Mueller no recomienda ninguna acusación adicional, según fuentes en el Departamento de Justicia, citados por AP.

El procurador general aún tiene que comunicar los hallazgos al Congreso y decidir cuántos detalles se harán públicos. En una carta al Congreso, confirmó que está revisando el informe y que podría proporcionar a los legisladores sus conclusiones “este fin de semana”.

Desde su nombramiento como asesor especial para dirigir la investigación en mayo de 2017, la pregunta clave que Mueller, exjefe del FBI, intentaba responder era si la campaña de Trump se había aliado con Moscú en su supuesto intento de influir en los resultados de las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2016.

Aunque varios socios clave de Trump, entre ellos el exgerente de su campaña electoral Paul Manafort y su exasesor Roger Stone, han sido declarado culpables de delitos procesales, nadie ha sido acusado de ningún delito relacionado con la presunta colusión. En total, Mueller ha logrado acusar a seis exasesores presidenciales, 26 ciudadanos rusos y tres compañías rusas, pero ninguno de los cargos demostró ninguna colusión entre Trump y Moscú.

Entre otras cosas que no sucedieron durante la investigación de Mueller:

La noticia provocó reacciones en todo Washington, incluso el pedido de los demócratas de que el reporte se divulgue rápidamente al público, y las afirmaciones de los republicanos de que terminó con dos años de pérdida de tiempo y dinero.

Los presidentes demócratas de los seis comités de la Cámara de Representantes exigieron que el Departamento de Justicia publique “sin demora” el informe completo. Señalaron que esperan que el fiscal general William Barr también entregue todas las pruebas que Mueller ha descubierto.

Nikki Haley, exembajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, tuiteó que “todos tienen que reconocer que Donald Trump no interfirió en la investigación”. “Ahora el público estadounidense necesita aceptar los resultados y seguir adelante”, destacó.

After this long investigation both sides agreed to let Mueller do his job & complete the investigation. Everyone has to acknowledge that @realDonaldTrump did not interfere in the investigation. Now the American public needs to accept the results and move on. #EnoughAlready 🇺🇸

— Nikki Haley (@NikkiHaley) 22 de marzo de 2019