Trump celebra su ‘exoneración total’ por la ‘trama rusa’

Washington, 24 mar (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su ‘exoneración total y completa’ por la llamada ‘trama rusa’ tras conocerse las conclusiones del Departamento de Justicia sobre el informe del consejero especial Robert Mueller.

“Ni colusión, ni obstrucción, una exoneración total y completa. ¡Mantengamos América grande!”, tuiteó el mandatario.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de marzo de 2019