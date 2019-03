Diputados impulsan ley para solucionar la contaminación por residuos plásticos en Costa Rica

San José, 25 Mar (ElPaís.cr).- Un grupo de 25 diputadas y diputados de Costa Rica presentó un proyecto de ley (Expediente N.º 21.159), que pretende disminuir la contaminación del ambiente por residuos plásticos, que afecta áreas de cultivo, ciudades, ríos, bosques y los litorales marinos.

La propuesta, encabezada por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, explica que es indudable que el surgimiento del plástico como materia prima ha traído enormes beneficios económicos en términos globales; sin embargo, también es reconocido su alto efecto contaminante.

La propuesta llama la atención de que la producción de plástico se ha incrementado desde 1950, dejando atrás a industrias como las de producción de acero y metales en general. Para ese año se producían alrededor de 1,5 millones de toneladas de plástico mientras para el 2014 dicha cifra ascendía a cerca de los 311 millones de toneladas.

El plástico ha sustituido además materiales de embalaje comúnmente utilizados en el pasado como el vidrio, el cartón y la madera, dijo Vega citando un informe de 2016, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (PNUMA).

Indica que dentro del conjunto de características que respaldan el éxito de este material se resalta su durabilidad, baja densidad y costo, así como su versatilidad para adaptarse a un amplio rango de aplicaciones en industrias como empaque y construcción.

La propuesta informa que dentro de la enorme lista de productos de plásticos de un solo uso comúnmente utilizados y que contaminan el ambiente se destacan las colillas de cigarro, botellas de bebidas, tapas de botellas de plástico, envolturas de comida, bolsas plásticas, pajillas, removedores y productos de poliestireno expandido, material conocido coloquialmente como estereofón.

El proyecto de ley apunta hacia los plásticos de un solo uso, que no se utilizan más de una vez, no es reutilizado y no posee características para ser reciclable: El plástico de acuerdo con su estructura interna incluye dos grandes grupos: 1) Termoplásticos, los cuales pueden fundirse varias veces y por tanto son aptos para el reciclaje, 2) Termoestables, los que no pueden fundirse más de una vez por lo que no son aptos para ser reciclados.

De acuerdo con el PNUMA, el plástico contribuye además a la exacerbación de los desastres naturales, a la proliferación de enfermedades como la malaria, así al perjuicio de tortugas y delfines que por error ingieren partículas de ese producto.

Como parte de los procesos de degradación, los plásticos se fragmentan en partículas hasta formar micropartículas. Estas son ingeridas por peces y mamíferos marinos o se depositan en arrecifes donde afectan la fauna y la flora, lo que provoca cambios en las cadenas alimenticias.

Los trozos más grandes se convierten en trampas mortales para peces, anfibios, aves y mamíferos marinos. Se estima que por cada kilómetro cuadrado de mar, hay 13.000 trozos de plástico. Incluso, los seres humanos podemos estar consumiendo plástico sin siquiera sospecharlo.

De acuerdo con PNUMA la basura marina afecta a 600 especies marinas, un 15% de aquellas que ingieren basura marina o que se enredan en ella se encuentran en peligro de extinción, mientras reporta que al 2010 se contaba con reportes de ingesta de basura marina en 111 especies de aves marinas, 31 mamíferos marinos y 26 especies de cetáceos.

Situación de los residuos sólidos en Costa Rica

Para Vega y los demás firmantes del proyecto, Costa Rica ha ejercido un liderazgo mundial en el tema ambiental producto de acciones pioneras en esta materia que nos han permitido alcanzar indicadores sobresalientes, y en esta línea existe un compromiso nacional en impulsar y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.

Resalta que Costa Ria tiene la posibilidad de posicionarse como buen ejemplo de este proceso y se complementa con el pacto nacional por los ODS y enmarcado en las políticas de manejo de residuos sólidos ha elaborado la “Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos por Alternativas Renovables y Compostables”. En la Estrategia se aplican los siguientes objetivos:

Agua y saneamiento; Ciudades sostenibles; Producción y consumo responsable; Acción por el clima; Vida submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Salud y bienestar

Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Salud (MS), la situación actual de manejo de residuos es uno de los principales problemas ambientales que enfrenta Costa Rica. Para el 2014, la recuperación de residuos municipales destinados al reciclaje o compostaje en el país, representó un 1.26% lo que significa que 949, 4 mil toneladas se enviaron a rellenos sanitarios y vertederos municipales, además, 1000 toneladas de las 4000 toneladas de residuos sólidos generadas a diario en el país se depositan en vertederos, calles, ríos, lotes baldíos y otros.

Ello significa que, aproximadamente unas 110 toneladas de plástico se quedan en el ambiente cada día y la tendencia es que la cifra aumenta año tras año, además, el Ministerio de Hacienda reporta una producción anual de, al menos, 600 millones de botellas de plástico desechable, de las cuales casi el 90% no son recolectadas y terminan acumuladas en cuencas hidrográficas, costas y ambientes marinos.

Además, en un diagnóstico elaborado por el Programa de Competitividad y Medio Ambiente (CYMA) del 2007, se destaca que la cobertura media de recolección de residuos sólidos en el país es de 75%.

Dicho diagnóstico señala que el país cuenta con experiencias aisladas en cuanto a prácticas de separación en el origen de los residuos. Aunado a lo anterior, el estudio concluyó que no existía apoyo y cooperación entre las municipalidades en el tema de gestión de residuos, igual destacó el poco control y monitoreo que se ejecuta en el país en el tema, así como la poca frecuencia con que las multas o sanciones son aplicadas, entre otras deficiencias en el tema.

Para la legisladora Vega, el contexto actual respecto a residuos sólidos no sólo representa una amenaza para las especies que consumen plásticos de manera directa sino que también significa un empobrecimiento de la salud humana y nos aleja como sociedad costarricense de cumplir con la meta de Carbono neutralidad para el 2021, debido a la liberación de emisiones contaminantes de los sitios en donde se disponen los residuos sólidos municipales.

Algunos estudios han revelado que uno de los efectos potenciales más importantes y asociados con la gestión de los servicios de aseo urbano es la contaminación atmosférica por componentes potencialmente cancerígenos y no cancerígenos, así como la emisión de gases de efecto invernadero (GEl). Tanto el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2) principales GEl, como los componentes potencialmente cancerígenos, provienen de la descomposición natural de los residuos sólidos, ocasionado por las reacciones químicas y biológicas producidas por el biogás.

En términos de legislación, la promulgación de la Ley General de Salud de 1973 (Ley 5395) sienta los precedentes en torno a la obligación de separar y reciclar los residuos sólidos, específicamente en su Capítulo II “De las obligaciones y restricciones a la recolección y eliminación de residuos sólidos”.

El Ministerio de Salud se designa en esta ley como el responsable de la “definición de la política nacional de salud, normación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud”.

Dicha ley establece además la responsabilidad de las municipalidades de brindar el servicio de recolección, acarreo y disposición final de los desechos. Sin embargo, esta ley no incluye regulación referente a la reducción de residuos sólidos, incentivando a que los residuos sean dispuestos en rellenos sanitarios y en vertederos en los que no se aplican las medidas necesarias para reducir los efectos ambientales negativos causados por la descomposición de dichos residuos.

De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda, en Costa Rica se producen por año 600 millones de botellas de plástico de un solo uso y que cerca del 90% de estas no son recolectadas, terminando en ríos, playas y mares.

Vega observó que a pesar de que en el país no existe legislación en torno al uso de plásticos de un solo uso, el Gobierno emitió una directriz 014 del 05 de junio de del año 2018 en la que se regula el uso, consumo y etiquetado del plástico de un solo uso en instituciones del sector público. Dicha medida incluye además a las sodas y comedores contratados por las instituciones educativas públicas y semiprivadas, a las instituciones del sistema de salud y a los centros penitenciarios.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mar caribe y pacífico centroamericano concentran la mayor cantidad de basura en el continente americano, dichos desechos están conformados principalmente por plásticos y microperlas provenientes de cosméticos. En Costa Rica, según información del Ministerio de Salud, 42 toneladas de basura son depositadas diariamente en alcantarillas, calles, mares y ríos14.

La problemática de la contaminación en los mares y ríos de Costa Rica se siente con mayor peso en el Golfo de Nicoya, siendo esta una de las locaciones con mayor contaminación de la costa pacífica, además de estar influida por la contaminación de agroquímicos y aguas residuales, se ve afectada por una gran presencia de residuos sólidos dentro de los que destacan los plásticos y los microplásticos.

Estudios del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), de la Universidad de Costa Rica, el plástico es el residuo sólido predominante recolectado en las playas del Pacífico, Caribe e Isla del Coco.

Además, otro estudio recolectó desechos sólidos tanto en las playas del Pacifico como del Caribe, en el 2000 en el Pacífico el 31% de los sólidos recolectados eran plásticos y 41% para el Caribe. Se destaca en el estudio que dentro del plástico recolectado gran cantidad eran trozos y artículos pequeños.

De acuerdo con Cimar, dentro de los efectos provocados en la fauna marina se destaca la presencia del material en el tracto digestivo de especies marinas, como lo es el marlín negro y el pez lanceta, además se ha determinado la presencia de sustancias químicas producidas a partir de la degradación del plástico que tienen efectos negativos en el sistema endocrino de los seres vivientes.

Según Cimar, en el 2003 en 8 km de playa en Puntarenas se produjeron 500 toneladas de desechos sólidos. Aunado a lo anterior de acuerdo con Peréz (2014), el 60% de los desechos encontrados en esta localidad correspondió a plásticos de los cuales predominaron los plásticos PET (tereftalato de polietileno).

El proyecto de ley propone

Los legisladores defienden que el proyecto de ley tiene por objeto contribuir con el proceso de sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas compostables, renovables y reciclables, y con cambios en los hábitos de consumo.

Lo anterior, por medio de un impuesto sobre el valor de las ventas y entregas a título gratuito de los productos de plástico. Así como, la prohibición de algunos productos en poliestireno expandido, comúnmente llamado estereofón, productos que contengan microplásticos, ajustes en el etiquetado de plásticos de un sólo uso, compensación por recuperación, tratamiento y/o reciclaje.

Incluye también exoneraciones en maquinaria y devoluciones del impuesto a productos debidamente certificados como compostables y biopolímeros biodegradables. Finalmente, plantea la creación de un Fondo Azul que permita financiar actividades relacionadas a la recolección, recuperación y revalorización del plástico.

Según las estimaciones realizadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo los impuestos que propone la ley propuesta pueden recaudar hasta 25 millones de dólares por año.

El proyecto de ley