El Kremlin considera infundadas las acusaciones contra Rusia en el informe Mueller

Moscú, 25 mar (Sputnik).- Rusia considera infundadas las acusaciones en su contra por una supuesta injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, formuladas en el informe del fiscal especial Robert Mueller, declaró este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Las acusaciones que siguen formulándose contra Rusia por injerencia en los asuntos electorales de EEUU, las seguimos considerando insostenibles, ya que incluso esa breve información indicada en el resumen (del informe) no tiene ningún fundamento”, dijo a la prensa.

El portavoz presidencial explicó que Rusia no ha visto el propio informe, sino solo su resumen, “que no dice nada nuevo salvo el reconocimiento de que no hubo ninguna colusión”.

“Nuestro país no ha interferido en los asuntos internos de otros países, incluido EEUU, y tampoco en los procesos electorales”, señaló Peskov, al subrayar que Rusia también se opone rotundamente a la injerencia de otros países en sus asuntos internos.

En una carta remitida al Congreso, el fiscal general de EEUU, William Barr, declaró que la investigación llevada a cabo por Mueller no encontró evidencias de una colusión o coordinación del equipo electoral del presidente Donald Trump con Rusia durante la campaña electoral de 2016.

El fiscal general también informó que el informe de Mueller no aporta suficientes pruebas para concluir que Trump “violara la ley al obstruir la justicia”.

Mueller, un abogado y exjefe del FBI, ha estado realizando sus pesquisas desde mayo de 2017.

Figuras importantes del círculo de Trump, como su exjefe de campaña Paul Manafort, su ex consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn y su exabogado Michael Cohen fueron condenados o se declararon culpables de los cargos formulados por Mueller.

Pero la divulgación de esos casos no ha arrojado hasta ahora pruebas sobre las denuncias de colusión o interferencia por parte de Rusia.

Trump calificó en reiteradas ocasiones la investigación de Mueller como una caza de brujas, mientras que el Gobierno de Rusia ha negado con insistencia cualquier acción de su parte para influir en el resultado de las elecciones de EEUU. (Sputnik)