Bolton asegura que a Maduro le quedan pocos días tras reunión con ministro brasileño

Washington, 26 mar (Sputnik).- El asesor de seguridad nacional de EEUU, John Bolton, dijo este martes que el hemisferio occidental se ha unido para resolver la crisis venezolana y que los días del presidente Nicolás Maduro “están contados”.

“Esperamos trabajar juntos. La región está unida y los días de Maduro están contados”, dijo Bolton en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter después de una reunión con el ministro de Defensa de Brasil, Fernando Azevedo, en la Casa Blanca.

La semana pasada, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que conversaría con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, durante su visita a Washington, sobre la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, y agregó que todas las opciones continúan sobre la mesa.

Had a good discussion with Brazil’s Defense Minister, Fernando Azevedo this morning. Look forward to working together. The region is united, and Maduro’s days are numbered. pic.twitter.com/NqqwuM6yK6

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 26 de marzo de 2019