EEUU descarta suavizar sanciones para Corea del Norte sin desnuclearización plena

Ginebra, 26 mar (Sputnik).- La República Popular Democrática de Corea (RPDC) no puede esperar que se suavicen las sanciones mientras no emprenda el camino de una desnuclearización total y verificable, declaró este martes el asesor del secretario de Estado de EEUU para asuntos de seguridad internacional y no proliferación, Christopher Ford.

“Hablamos con seriedad sobre una desnuclearización total y verificable de la RPDC, como lo prometieron Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur, es nuestro objetivo y mientras no lo consigamos, no pueden esperar una considerable atenuación de las sanciones”, dijo.

También señaló que es una posición que no puede discutirse.

“Al continuar la campaña de presión seguimos abiertos para la cooperación”, dijo al agregar que es “una receta de cómo se puede seguir avanzando”.

Los días 27 y 28 de febrero pasado se celebró en Hanói, capital de Vietnam, la segunda cumbre EEUU-RPDC, en la que se debatió la desnuclearización, entre otros asuntos.

Muchos expertos esperaban una declaración conjunta sobre el fin formal de la Guerra de Corea (1950-1953), pero la cumbre terminó sin acuerdo.

No obstante, Trump dijo que las negociaciones avanzaron y continuarán a nivel de expertos.

La primera cumbre entre EEUU y RPDC se celebró el 12 de junio de 2018 en Singapur. (Sputnik)