Presidente de México insiste que España y el Papa pidan perdón por la Conquista

Ciudad de México, 26 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó este martes su solicitud al rey Felipe VI de España y al papa Francisco, de que pidan perdón por la Conquista del continente americano, que comenzó Hernán Cortes hace 500 años.

“Quiero aclarar que sí enviamos las cartas y por respeto no las dimos a conocer; no lo vamos a dar a conocer hasta que se considere prudente por respeto al Gobierno español y al papa Francisco, (para) crear un grupo conjunto para hacer una relatoría de lo sucedido y, a partir de allí, de manera humilde, aceptar nuestros errores, pedir perdón y reconciliarnos entre todos”, reafirmó el mandatario en conferencia de prensa, al comentar el rechazo tajante del gobierno español.

López Obrador añadió que México va a actuar “con mucha prudencia”, ya que su Gobierno no quiere una “confrontación”.

El jefe de Estado mexicano se refirió también a la no divulgación del contenido de las cartas enviadas a España y al Vaticano.

“No publicamos las cartas, sí di a conocer en términos generales de lo que se trata; son cartas amplias fundadas en hechos históricos”, dijo el mandatario.

López Obrador destacó que lo positivo del pedido es que hace “avivar” la memoria histórica de México.

“En el periodo neoliberal no querían que reconociéramos nuestra historia, y negaban pasajes históricos y quitaron el civismo de la impartición de la educación”, recordó.

Con el pedido del perdón por la Conquista, que se consumó en 1521, y que el mandatario mexicano conmemorará en 2021, “se va saber cómo se dieron los hechos hace 500 años, si hubo agravios o no”.

“Es necesario pedir perdón o comenzar una etapa nueva de hermandad; si pensamos que no hay que disculparnos y pedir perdón y que todo fue fortuito, normal, que no hubo violaciones a los derechos humanos, es algo que debe de analizarse, no es afán de la confrontación y el encono”, expresó.