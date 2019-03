Fuerzas sirias de defensa antiaérea repelen un ataque aéreo de Israel contra Alepo

Damasco, 28 mar (Sputnik).- La televisión estatal siria informó la madrugada de este jueves que los sistemas de defensa antiaérea repelieron un ataque aéreo de Israel contra la ciudad de Alepo.

“Los sistemas de defensa antiaérea repelieron un ataque aéreo israelí y eliminaron varios objetivos en la región de Sheikh Najjar en el noreste de Alepo”, dice la cadena de televisión SyriaTV.

Early reports of #Israeli airstrikes targeted Shaykh Najjar the industrial zone in northern #Aleppo city pic.twitter.com/yjek488SpS

— H.K 🇸🇾 (@Ibra_Joudeh) 27 de marzo de 2019